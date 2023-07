Le niveau de l'eau et le risque de noyade augmentent

Le bilan des noyades est déjà élevé cette année au Québec. Avec la période des vacances estivales et l’importante quantité de pluie qu’on attend au Québec, la Société de sauvetage invite les vacanciers à redoubler de prudence aux abords de cours d’eau.

Historiquement, le mois de juillet est le mois où l’on dénombre le plus de noyades, soit près d’une trentaine sur les quatre-vingts que l’on compte annuellement dans la province.

Les cours d’eau naturelle sont plus propices aux noyades. Les rivières représentent près de 41% des noyades au Québec. 26% des noyades surviennent sur des lacs, contre 15% dans des piscines.

«Si on parle de nos rivières ou les petits ruisseaux, on a augmenté le niveau d’eau, il y a des embâcles qui peuvent se créer ou se défaire, il y a de nouveaux vortex qui vont arriver dans ces rivières», dit Raynald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec. «Sous cette surface, il y a des courants et des aspirations vers le fond. Donc, si la rivière n’a pas été aménagée pour la baignade, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques.»

Avec les fortes pluies attendues dans les prochains jours à Québec, le niveau de certains cours d’eau augmentera ce qui représente un facteur de risque supplémentaire pour les baigneurs.