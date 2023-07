Les drones plus populaires que jamais pour les prisonniers

La pression augmente dans les centres de détention déjà durement frappés par un manque important d'agents correctionnels. Voilà que l'on constate que les méthodes se raffinent pour faire entrer toutes sortes de colis à l'intérieur des murs.

Les livraisons par drone sont un véritable fléau et le nombre de colis a carrément triplé au cours des cinq dernières années.

Des cellulaires, de la drogue, des médicaments, du tabac et même des outils pour modifier les fenêtres arrivent du haut des airs par drone. Des détenus réussissent à mettre la main sur toutes sortes d'objets dans les prisons du Québec. Ce mode de livraison est en expansion dans les centres de détention.

«C’est préoccupant de voir que cela a triplé dans les dernières années. Pour nous, c’est la pointe de l’iceberg, c’est ce qu’on voit, c’est ce qu’on détecte et ce qu’on saisit. Mais il y en a combien qu’on ne voit pas et qu’on ne détecte pas? À l’intérieur des murs, la pression augmente. La tension aussi... parce qu’il y a du marchandage et parce qu’il y a du trafic», a dit Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

TVA Nouvelles a obtenu des données, grâce à la Loi d'accès à l'information. En 2018-2019, 189 drones ont été observés près des prisons. L'an dernier, le ministère de la Sécurité publique en dénombrait 647. Par ailleurs, 455 de ces drones ont été aperçus près des prisons de Bordeaux à Montréal, de Leclerc à Laval et de Rivière-des-Prairies.

Les colis sont de plus en plus gros et arrivent parfois même aux fenêtres des cellules. En 2018-2019, 106 drones avaient largué des objets aux détenus. L'an dernier, c’est plus de 390 drones qui ont réussi à déposer des colis à l’intérieur des prisons.

À la prison de Trois-Rivières, une de ces tentatives a même mené à un soulèvement, en avril dernier, parce que le paquet a été intercepté par des agents correctionnels. Des résidents qui habitent tout près de la prison de Trois-Rivières ont confirmé apercevoir régulièrement des drones avec de petits colis. Deux engins ont été vus seulement la semaine dernière.

Le ministère de la Sécurité publique affirme d'ailleurs que 82% des colis sont interceptés par les agents correctionnels.

«On doit le plus possible avoir les moyens pour compliquer au crime organisé le trafic à l’intérieur. Il faut investir massivement dans nos infrastructures pour nous permettre de lutter à armes égales avec ces gens-là. Pour eux, les conséquences de se faire prendre à l’intérieur sont minimes. Mais, le gain est majeur quand ils réussissent à faire rentrer le stock», a indiqué Mathieu Lavoie.

Le syndicat des agents correctionnels demande également davantage de personnel dans ses établissements pour contrer ce fléau et assurer une meilleure surveillance. Présentement, 335 postes sont à combler dans la province.