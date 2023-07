L'ex-petite amie de Jonah Hill l'accuse de violence émotionnelle

L'ex-petite amie de Jonah Hill l'a accusé d'avoir été émotionnellement violent avec elle pendant leur relation.

• À lire aussi: Jonah Hill est papa pour la première fois

Vendredi, Sarah Brady, qui est sortie avec l'acteur entre 2021 et 2022, a fait une série d'allégations contre lui dans ses Stories Instagram. « Quelqu'un qui est un partenaire émotionnellement violent, ça ne signifie pas qu'il est une personne horrible (cela découle souvent de son propre traumatisme) et en même temps, cela ne signifie pas que tout va bien », a-t-elle posté.

La monitrice de surf a également publié plusieurs captures d'écran de prétendues conversations qu'elle avait eues avec l'acteur, dont une où il lui aurait demandé de supprimer des photos d'elle-même surfant en maillot de bain de son profil Instagram. Elle affirme également qu'il lui a dit par SMS en décembre 2021 qu'il n'était « pas à l'aise » avec le fait qu'elle partage des « photos sexuelles » d'elle-même en ligne. Une autre capture d'écran aurait montré Jonah Hill énumérant ses « limites à respecter pour un partenariat romantique ».

Sarah Brady a écrit dans un post : « Cela a été une année de guérison et d'évolution avec l'aide de mes proches et de médecins pour me ramener à vivre sans culpabilité, honte et jugement de soi pour des choses aussi insignifiantes que surfer en maillot de bain plutôt que dans une combinaison de plongée plus discrète. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire suite à cet abus. »

La femme de 26 ans affirme également que l'acteur de 39 ans s'attendait à ce qu'elle refuse des offres d'emploi et ne fréquente que des amis qu'il avait « personnellement approuvés ». Elle a également partagé une photo d'elle-même portant une minijupe blanche et un haut court et a ajouté en légende : « Je fais revivre une photo que j'ai retirée à la demande d'un narcissique misogyne. »

Jonah Hill a confirmé qu'il sortait avec Sarah Brady en octobre 2021, et le couple est apparu sur le tapis rouge de l'avant-première de Don't Look Up – Déni cosmique en décembre de la même année. On ignore quand ils se sont séparés.

L'acteur sort actuellement avec Olivia Millar, avec qui il a récemment accueilli son premier enfant.