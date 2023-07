Une première femme à la tête de la fonction publique: «je suis honorée»

Après sa nomination à la tête de la fonction publique il y a quelques jours, Dominique Savoie espère être en mesure de montrer la voie à d’autres femmes.

Elle est devenue la première femme à occuper le poste de secrétaire générale du conseil exécutif.

«Je suis honorée et j’espère que ça va être un modèle pour les femmes de la fonction publique pour démontrer qu’il est possible d’accéder à ces postes-là», mentionne Dominique Savoie.

Pourtant, il y a quelques années, Dominique Savoie pensait prendre sa retraite, mais un nouveau défi lui a fait changer d’idée.

«Dans la pandémie, c’était difficile de refuser parce que tout le monde voulait travailler et mettre la main à la pâte, donc j’ai accepté lorsqu’on m’a demandé d’aller au ministère de la Santé», mentionne-t-elle.

À la tête de la fonction publique, elle devra travailler de concert avec plusieurs ministres de la CAQ.

Malgré des propos peu flatteurs tenus par Éric Caire, qui l’avait décrite comme étant une mauvaise gestionnaire, elle a hâte de travailler avec le gouvernement.

«C’est derrière moi, il y a des joutes politiques et des fois ça s’enflamme, mais je savais à l’époque que je n’avais rien à me reprocher donc c’est derrière moi et ça va me faire plaisir de travailler avec M. Caire et tous les ministres», dit-elle.

