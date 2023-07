«Vraiment dangereux»: un criminel soupçonné de meurtre s’évade de prison en utilisant des draps

Un criminel «vraiment dangereux» et soupçonné de meurtre est recherché aux États-Unis après qu’il soit parvenu à s’échapper d’une prison à Warren, en Pennsylvanie, en attachant des draps de lit pour en faire une corde.

«[Le fugitif] est un survivaliste autodidacte avec une expérience militaire et pourrait être potentiellement terré dans une zone en bois», a indiqué dimanche le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d'État de Pennsylvanie, selon The Telegraph.

Considéré «vraiment dangereux» par les forces de l’ordre, Michael Burham, 34 ans, est actuellement recherché après qu’il se soit évadé de la prison de Warren.

Il serait vraisemblablement parvenu à quitter la prison en grimpant sur des équipements d’exercice, avant d’utiliser des draps pour sortir par une fenêtre, selon le média anglophone.

Le trentenaire, qui était enfermé pour enlèvement, vol et d’autres accusations était également un suspect dans une enquête pour meurtre, a précisé The Telegraph.

«Il est considéré vraiment dangereux et ne devrait pas être approché. On demande au public d’être vigilant et de rapporter tout ce qui sort de l’ordinaire», aurait indiqué le corps policier sur Facebook.

Le Service de maréchal des États-Unis et l’organisation Crime Stoppers offrent respectivement une récompense de 7500 et 2000 $ US pour des informations menant à sa capture, aurait précisé le lieutenant-colonel.