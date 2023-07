À VOIR | Le «plus grand» casino d'Europe ouvre ses portes

Un luxueux hôtel-casino, City of Dreams Mediterranean, présenté comme «le plus grand d'Europe», a ouvert ses portes mardi à Limassol, dans le sud de Chypre, avec l'objectif d'attirer 300 000 touristes supplémentaires par an sur l'île.

Après trois ans de chantier et plus de 900 millions de dollars (CAN) investis, l'établissement — qui a de nombreuses fois repoussé la date de son inauguration— a présenté lors d'une cérémonie d'ouverture ses 500 chambres et suites, ses sept restaurants, bars et cafés, ses piscines, mais aussi son immense casino.

Photo tirée de Facebook | City of Dreams Mediterranean

C'est un «hôtel où James Bond voudrait se rendre», a affirmé mardi à Limassol Lawrence Ho, PDG du groupe hongkongais Melco, dont c'est le premier projet hors d'Asie.

Le casino, d'une surface de jeu de 7500 m2, possède 100 tables et 1000 machines à sous, prêtes à accueillir les joueurs sur une île divisée qui a longtemps souffert de sa réputation de paradis pour blanchiment d'argent.

Dans la partie nord occupée par la Turquie depuis l'invasion de Chypre par Ankara en 1974, la République turque de Chypre-Nord (RTCN, autoproclamée) a fait du tourisme casinotier sa spécialisation et en tire une importante manne financière.

Dans la partie sud, sur laquelle le gouvernement chypriote exerce son autorité, les casinos étaient par contre interdits jusqu'en 2015, sous pression de la puissante Église orthodoxe. City of Dreams Mediterranean est le premier gros acteur à s'y installer.

Photo tirée de Facebook | City of Dreams Mediterranean

L'hôtel-casino, qui emploie environ 2000 personnes, «est le plus grand de son genre en Europe», a affirmé l'Américain Grant Johnson, responsable de City of Dreams Mediterranean.

Avec des nuitées coûtant entre 620 et 3350 $ l'été, City of Dreams Mediterranean vise une clientèle aisée et «permet à Chypre de conquérir de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient», selon M. Johnson.

Le gouvernement chypriote, qui a soutenu ce projet, a affirmé espérer grâce à lui attirer 300 000 touristes, notamment hors saison estivale.

Photo tirée de Facebook | City of Dreams Mediterranean

En 2019, avant la pandémie de Covid, 2019 avait été une année record pour le tourisme chypriote — moteur essentiel de l'économie— avec 3,97 millions de touristes qui ont dépensé 3,7 milliards de dollars.