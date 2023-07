Brad Pitt accusé de «pillage» à un domaine viticole qu'il possédait avec Angelina Jolie

Un litige juridique concernant un domaine viticole français que Brad Pitt et Angelina Jolie possédaient ensemble continue de laisser un bien mauvais goût en bouche des parties concernées.

Dans un nouveau dossier judiciaire obtenu par la chaîne CNN, l'ancienne société d'investissement de Jolie, Nouvel, accuse Pitt d'avoir tenté de maintenir le contrôle du Château Miraval en «dépouillant» et «pillant» des biens qui s’y trouvaient.

Nouvel réclame 350 millions de dollars en dommages et intérêts à la vedette de Fight Club et Once Upon a Time in Hollywood

«Pitt a gaspillé les actifs de l'entreprise, dépensant des millions de dollars pour des projets de vanité, dont plus d'un million de dollars pour la rénovation d’une piscine, la construction - et quatre reconstructions - d'un escalier, liquidant des millions pour restaurer un studio d'enregistrement», indique le document déposé lundi.

Les avocats de Nouvel affirment dans le dossier que «l'inconduite» de Pitt s'est intensifiée après que Jolie a vendu Nouvel en octobre 2021 à Tenute del Mondo, une filiale du groupe Stoli, contrôlée par l'oligarque russe Yuri Shefler.

AFP

«Enragé que Jolie ait vendu Nouvel à Stoli plutôt qu'à lui, Pitt a agi comme un enfant pétulant, refusant de traiter Nouvel comme un partenaire égal dans l'entreprise», relate le dossier.

Pitt a d'abord intenté une action en justice contre la vente du domaine et de la cave par Jolie en février 2022, la qualifiant d'«illégale» car, affirme-t-il, les deux avaient convenu lors de l'achat de la propriété qu'aucun des deux ne vendrait sans le consentement de l'autre.

Jolie a déposé une contre-poursuite, affirmant qu'il n'y avait jamais eu un tel accord et qu'elle avait vendu sa partie de la cave dans le but d'avoir «l'indépendance financière» de Pitt et «d'avoir une forme de paix et de clôture de ce chapitre profondément douloureux et traumatisant» de sa vie et de celle de leurs enfants.

L'ancien couple a acheté le domaine et le domaine viticole dans le sud de la France en 2008.