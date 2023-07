«Ça va sûrement finir avec une tente et un locker»: un homme de Saint-Jérôme incapable de trouver un logement pour son budget

Un locataire d’une maison de chambres de Saint-Jérôme se prépare à vivre dans une tente alors qu’il sera évincé de son logement et qu’il est incapable de se reloger avec son maigre budget de 450$.

«Je cherche, je cherche, je cherche... mais trouver quelque chose dans mon budget, c’est plus que rough. Ça va sûrement finir avec une tente et un locker», souffle Jean Seredocka, 64 ans.

Depuis dix ans, ce dernier vivait dans une petite maison de chambres de la rue Saint-Georges, à Saint-Jérôme. Son logement, dont il partageait la salle de bain avec les autres locataires, lui coûtait 300$ par mois depuis 2013.

Comme il s’occupait du déneigement, notamment, il n’avait jamais eu d’augmentation.

«Le propriétaire a mis tout le monde dehors et ça fait quatre mois que je suis seul. Il dit qu’il veut faire des rénovations», explique-t-il en montrant au Journal les cadenas sur les trois autres chambres de l’immeuble.

Le 1er juillet, l’un de ses nouveaux propriétaires a tenté de le mettre dehors, soutient-il.

«Mais je lui ai dit qu’avec mon genou et mes problèmes de santé, j’avais besoin d’au moins un mois pour partir», soutient-il, en précisant qu’il doit partir pour le 1er août.

Hors budget

Touchant seulement 750$ par mois avec l’aide sociale, M. Seredocka est dans l’incapacité de trouver un logement décent.

«Il me reste huit mois très difficiles. Après, ça devrait aller mieux parce que je vais toucher la pension vieillesse», estime M. Seredocka, qui a monté son budget à 450$ pour son loyer. Même si cela ne lui laisse que 300$ pour traverser le reste du mois.

Clara Loiseau / JdeM

«J’ai vu des chambres à 700-800$ par mois! Je ne peux pas payer ça!» poursuit-il.

Alors en attendant de recevoir ce chèque, il se prépare à retourner vivre dans la rue, ou plutôt sur les terrains qui appartiennent à la Couronne, où la police ne pourra pas le déloger.

Dans une tente

Après deux accidents cardio-vasculaires (ACV) en 2014, la santé de M. Seredocka n’a fait que décliner. Sa qualité de vie aussi, puisqu’il n’a plus été en mesure de travailler par la suite. C’est comme ça qu’il s’est retrouvé dans la rue il y a 13 ans.

«J’ai déjà vécu trois ans dans une tente au nord de la 640, quand personne ne voulait me louer parce que j’avais une poche de colostomie, raconte M. Seredocka. C’était vraiment dur...»

Pour le moment, aucune compensation ou proposition de relocalisation temporaire n’a été proposée, affirme M. Seredocka. Contactés par Le Journal, les propriétaires n’ont pas répondu aux demandes d’entrevues.

À Saint-Jérôme, aucune demande de permis n’a non plus été déposée pour le moment, confirme Marie-Ève Proulx, des communications. Elle indique par ailleurs que des inspections de la Ville en 2019 et 2022 montraient des problèmes de salubrités et demandaient au propriétaire de l’époque de rendre l’immeuble «vivable». Des travaux qui n’ont pas été effectués, a pu constater sur place Le Journal.