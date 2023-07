«C'était hallucinant!»: une possible tornade aperçue à Sainte-Adèle

Une possible tornade a été aperçue dans les Laurentides alors que divers phénomènes météo extrêmes s'abattent sur le Québec mardi.

Nicoleta Coca Alexe roulait sur l'autoroute 15 en direction sud mardi soir lorsqu'elle a aperçu ce qui semblait selon elle être une tornade à la hauteur de Sainte-Adèle.

«Comme vous le voyez sur la photo, c'était assez clair. C'était fascinant, c'était hallucinant!», s'exclame au bout du fil Mme Coca Alexe.

PHOTO FOURNIE PAR NICOLETA COCA ALEXE

Environnement Canada n'était pas en mesure de confirmer mardi soir s'il s'agissait d'une tornade. Le Ministère a précisé que cela irait à demain matin.

Il pourrait également s'agir d'un entonnoir nuageux si le cône n'a pas touché le sol.

MétéoMédia a également rapporté l'événement comme étant une «possible tornade».

Aucune alerte de tornade n'a été émise pour cette région mardi, mais de violents orages se sont abattus en Outaouais et dans les Laurentides, privant des dizaines de milliers de personnes de courant.

«C'était un entonnoir qui descendait du ciel. Au départ, on pensait que c'était de la pluie locale, mais plus on s'approchait, plus ça avait l'air d'une tornade, poursuit Mme Coca Alexe. Je n'avais jamais vu un phénomène météorologique ressemblant à ça.»

Une veille d'orages violents touchant entre autres la région des Laurentides a néanmoins été émise vers 18h30 par Environnement Canada.

«Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes et de la grêle de grosse taille cet après-midi et ce soir», a précisé le Ministère.

D'imposants grêlons sont également tombés en Outaouais et dans les Laurentides.

Un nuage en lambeau?

Du côté de Québec vortex, un regroupement de chasseurs de tempêtes, le membre fondateur David Rémillard est sceptique devant ces images.

«On reçoit beaucoup de photos de partout au Québec de phénomènes qui ressemblent à ça, mais notre avis c’est que ce n’est pas une tornade», estime-t-il.

Il croit plutôt qu'il s'agit d'un «nuage en lambeau». «C’est un nuage qui part du sol et ça fait une condensation jusqu’à la base de l’orage. C’est assez typique dans conditions comme on a aujourd’hui.»