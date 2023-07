Cimetière Notre-Dame-des-Neiges: vers un arbitrage du conflit

La proposition de Québec pour un arbitrage semble agréer les deux parties patronale et syndicale pour trouver une solution au conflit qui paralyse depuis six mois les activités au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Lundi, le ministre du Travail Jean Boulet a rencontré les deux parties à qui il a proposé l’option d’un arbitrage pour trouver une solution à un conflit qui dure depuis «trop longtemps».

«Nous avons clairement indiqué qu’aucune négociation ne pourra avoir lieu si les actions malveillantes à la basilique Notre-Dame et les piquetages secondaires devant les domiciles des administrateurs se poursuivent», a indiqué dans un communiqué Michel St-Amour, administrateur bénévole de la Fabrique.

«Si nous n’arrivons pas à une entente satisfaisante dans le délai proposé par le ministre, le recours à l’arbitrage nous apparaît comme l’avenue à retenir pour régler les différends qui pourront subsister tout en nous permettant de compléter le nettoyage et reprendre les activités normales du cimetière dès que possible», a-t-il ajouté.

Le ministre a donné un délai de 48 heures aux deux parties pour se prononcer sur sa proposition d’un arbitre, afin de permettre au médiateur-conciliateur en chef de poursuivre son travail pour arriver à une nouvelle entente négociée.

«On cherche des pistes de solutions avec le ministre et je pense que les prochains jours vont nous donner un indice d’où on s'en va», a déclaré auparavant à TVA Nouvelles le président du syndicat des travailleurs au cimetière, Patrick Chartrand, à l’issue de la rencontre entre M. Boulet et les représentants syndicaux.