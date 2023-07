Des CPE de Shawinigan recrutent à l'international

La Ville de Shawinigan innove pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en garderies. Avec quatre centres de la petite enfance de son territoire, la ville lance un projet de recrutement à l'international.

Une plateforme en ligne a été mise à la disposition des CPE pour les mettre en lien avec des éducatrices provenant de pays francophones. Après quelques jours d'utilisation, le CPE Le manège des tout-petits a reçu une vingtaine de candidatures, notamment d'Afrique.

«On a déjà une première candidature vraiment intéressante, de Tunisie. On est vraiment conquis. Souhaitons maintenant que le processus d'immigration se déroule rondement !», a dit Julie Sylvestre, directrice générale adjointe pour le CPE.

Un fonds entre le ministère des Affaires municipales et la Ville de Shawinigan permet le financement de 67 500$ accordé à ce projet.

«Il y a des frais associés au recrutement international. On s'est dit on va tenter de financer le projet et cela va avoir un effet collatéral pour toutes les autres entreprises de Shawinigan», a indiqué Hélène Simard, conseillère en attractivité de talents au Service du développement économique pour la Ville de Shawinigan.

«Je pense que c'est une première au Québec, a ajouté le maire, Michel Angers. On est en pénurie de main-d'œuvre et souvent, il y a des femmes qui ne peuvent pas réintégrer le marché du travail. »

L'objectif du projet est de recruter une douzaine d'éducatrices à Shawinigan d'ici l'automne 2024. Non seulement les CPE ont accès à la plateforme dans le cadre du projet, mais aussi à l'aide du SANA pour l'accueil des éducatrices et leur famille, ainsi que du Cégep de Shawinigan pour la mise à niveau de leurs cours.

Selon le Regroupement des CPE en Mauricie et au Centre-du-Québec, il y a 85 projets de développement de places dans la région pour un total de 3095 places additionnelles. Les besoins se chiffrent à environ 580 éducatrices supplémentaires pour les deux à trois prochaines années.