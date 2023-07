Argent public investi en secret: des partis d’opposition dénoncent le manque de transparence de Fitzgibbon

Des partis d’opposition accusent le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, de manquer de transparence, car son gouvernement refuse de dire quelles entreprises ont bénéficié des 1,5 milliard de dollars d’argent public confiés à des fonds.

Lundi, Le Journal révélait que les Québécois ne peuvent pas savoir précisément où sont allés les 1,5 milliard $ investis dans des fonds ces dernières années.

«Le ministre Fitzgibbon est un abonné aux manquements d’éthique et de transparence. Il ne semble pas comprendre qu’être affairiste et ministre, ce n’est pas le même métier. C’est inconcevable que des milliards de fonds publics soient distribués sans qu’on sache à qui», a dénoncé Haroun Bouazzi, responsable en matière de Finances et d’Économie de Québec solidaire (QS).

«À qui profite notre argent public: est-ce des entreprises étrangères ou des entreprises dans lesquelles Fitzgibbon a des intérêts personnels? Nous avons le droit de savoir», est-il allé jusqu’à se demander.

Plus tôt en journée, Frédéric Beauchemin, responsable des dossiers Finances, Économie, et Innovation du Parti libéral du Québec (PLQ), avait aussi dénoncé la situation.

«Manque flagrant de gouvernance de la #CAQ et d’IQ [Investissement Québec] qui n’ont même pas ou ne veulent pas de comparables lors de l’évaluation de la performance d’IQ! Le pire, c’est tout le pouvoir de dépenser sans balises, sans vision et sans critères de performances», avait-il déploré en partageant l’article sur Twitter.

En matinée, le ministre de l’Économie du gouvernement Legault avait réagi en publiant un message.

«Les fonds supportés par le gouv[ernement] ont des outils de gouvernance robustes qui font de la reddition de comptes au gouv[ernement], mais aussi à tous les investisseurs privés. Soit par manque de connaissance ou par mauvaise foi, ce genre d’article insulte des gestionnaires rigoureux de ces fonds», avait-il rétorqué.

Poste de ministre

Ce n’est pas la première fois que l’éthique et la transparence du superministre du gouvernement Legault sont pointées du doigt.

En juin 2021, Pierre Fitzgibbon avait dû quitter ses fonctions de ministre le temps de vendre ses intérêts dans deux entreprises. Il avait par la suite pu reprendre sa chaise à l’Économie le 1er septembre suivant.

Tirée du Twitter du PM Legault

Cela faisait suite à une enquête de la commissaire à l’éthique après que Le Journal eut révélé qu’il avait présenté à François Legault le cofondateur d’un fonds géré dans un paradis fiscal dans lequel il était lui-même investisseur et qui le plaçait en contravention avec le code d’éthique de l’Assemblée nationale.