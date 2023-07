Difficile de se meubler à bas prix

Après la période des déménagements, des milliers de Québécois doivent maintenant meubler leurs logements.

Ceux qui espèrent trouver des meubles usagés auront du fil à retordre, puisque la demande pour ceux-ci est en hausse fulgurante.

Plusieurs responsables de magasins qui offrent des meubles usagés affirment que les meubles restent rarement plus de 24h.

«On reçoit des meubles le matin et à 11 heures tout est vendu», dit Stéphane Lamarche, directeur du magasin Le Chaînon. «Les gens essaient de négocier et on le sent que c’est difficile plus qu’avant.»

L’inflation toujours très élevée au Canada, plusieurs se tournent vers les magasins usagés.

Le directeur du magasin affirme qu’il constate que sa clientèle n’est plus uniquement formée de personnes défavorisées, mais aussi une de personnes de la classe moyenne, qui tentent de joindre les deux bouts.