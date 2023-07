Embuscade: une adolescente poignardée par son ex à 15 reprises

Une adolescente tombée dans une embuscade et poignardée 15 fois par son ex-petit ami qui la harcelait a révélé qu'elle était désormais paralysée.

Madison Schemitz, 17 ans, vit en Floride, où elle a été la cible de Spencer Pearson, âgée de 18 ans.

Le 3 juin, il aurait suivi Madison et sa mère jusqu'à un restaurant où elles auraient mangé. Restant dans les parages, il aurait ensuite attaqué l'adolescente à la sortie du restaurant, la poignardant plus d’une douzaine de fois.

Photo tirée de Facebook | Spencer Pearson

L'élève du lycée Ponte Verde est restée paralysée à partir de la poitrine après cette attaque révoltante, au cours de laquelle le suspect de 18 ans a également tenté de se trancher la gorge, selon la police.

Madison, qui s'est exprimée à Brooks Rehabilitation, était entourée de sa mère, de ses amis, du personnel médical et de Kennedy Armstrong, un étranger qui s'est précipité pour lui venir en aide lors de l'attaque.

St. Johns County Sheriff’s Office

«En ce qui concerne mon rétablissement, je suis actuellement paralysée à partir de la poitrine. Le chemin sera long et difficile, mais je suis déterminée et j'ai confiance en moi pour atteindre mes objectifs et remarcher un jour... Mon histoire ne fait que commencer», a-t-elle dit aux journalistes.

Mme Madison a remercié toutes les personnes qui lui sont venues en aide et a exprimé sa gratitude aux services d'urgence.

Elle a tenu à remercier tout particulièrement M. Armstrong, un inconnu qui s’est porté à son secours.

«Je lui suis éternellement reconnaissante pour les actes de bravoure dont il a fait preuve. Kennedy est et restera à jamais mon héros et il fait désormais partie de ma famille pour la vie», a-t-elle dit.

Photo tirée de GoFundMe

Kennedy Armstrong, âgé 23 ans, a également été poignardé lorsqu'il est intervenu pour aider Madison. Il a notamment souffert d'une artère coupée dans le bras droit.

Quelques instants plus tard, le suspect s'est tranché la gorge à plusieurs reprises, expliquant aux témoins qu'il tentait de se suicider, selon la police.

Harcèlement

Spencer aurait harcelé et traqué Madison depuis leur rupture en avril.

Le joueur de football venait d’obtenir son diplôme, mais souffrait de problèmes de santé mentale.

La mère de la victime a mentionné que Spencer suivait sa fille à l’école, laissait des notes sur sa voiture et utilisait de faux comptes de médias sociaux pour lui envoyer des messages.

Madison n’entend toutefois pas se laisser abattre par cette tragédie.

«Je crois qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout arrive pour une raison. J'ai une chance inouïe d'être en vie aujourd'hui. Je prendrai chaque jour comme une opportunité de vivre et de faire une différence dans le monde», a dit Madison lors de son discours à Brooks Rehabilitation.

Spencer doit répondre de deux chefs d'accusation : tentative de meurtre prémédité au premier degré et coups et blessures graves avec une arme mortelle.

Il est détenu à la prison du comté de St Johns depuis sa sortie de l'hôpital le 23 juin, mais il est placé dans un logement spécial car il présente toujours un risque de suicide.