EN VIDÉO | Il découvre un trésor valant plusieurs millions de dollars sur sa ferme

Un homme du Kentucky a découvert un véritable trésor sur sa ferme après avoir trouvé plus de 700 pièces de monnaie datant de l'époque de la guerre de Sécession.

La découverte a été surnommée la «Great Kentucky Hoard». Elle comprend un groupe de 1863 Double Eagles et des centaines de dollars américains en or datés de 1850 à 1862, ainsi que quelques pièces d'argent, selon la Numismatic Guaranty Company, qui a certifié les pièces.

Dans une vidéo YouTube publiée par GovMint, l'une des plus grandes sociétés de commercialisation de pièces de collection aux États-Unis, on voit l'homme non identifié déterrer les pièces du trésor.

«C'est la chose la plus insensée qui soit. Ce sont toutes des pièces d'or de 1 dollar, de 20 dollars, de 10 dollars et, regardez, je suis encore en train de les déterrer», détaille-t-il, incrédule.

L'endroit où les pièces ont été trouvées n'a pas été divulgué, rapporte le New York Post.

Photo tirée de NGC

Quatre-vingt-quinze pour cent des pièces trouvées sont des dollars en or, selon GovMint. On y trouve également une vingtaine de pièces de 10 dollars «Liberty» datant de 1840 à 1862 et environ huit pièces de 20 dollars «Liberty» datant de 1857 à 1862.

Certaines des pièces les plus rares, les 1863-P $20 Gold Liberty, peuvent atteindre un prix dans les six chiffres, selon GovMint. 18 de ces pièces ont été trouvées dans le cadre des recherches.

«Je suis toujours ravi lorsque quelqu'un m'appelle pour me demander conseil à propos d'une découverte de pièces rares, mais l'opportunité de m'occuper du Great Kentucky Hoard est l'un des moments les plus forts de ma carrière», a déclaré Jeff Garrett, un marchand de pièces rares.

Photo tirée de NGC

La guerre de Sécession

Selon les experts, le groupe de pièces pourrait être un «résultat» du conflit qui se déroulait dans le Kentucky à l'époque, car de nombreuses familles étaient «montées les unes contre les autres» et il est possible que les pièces aient été perdues.

Ryan McNutt, archéologue spécialiste des conflits à la Georgia Southern University, a également déclaré à Live Science que les pièces auraient pu être «enterrées avant le raid du confédéré John Hunt Morgan entre juin et juillet 1863».

Photo tirée de NGC

Les pièces sont disponibles à l'achat sur le site GovMint.