Exposition des plans du train «fantôme» de Vladimir Poutine: portrait d’un personnage de plus en plus «paranoïaque»

Vladimir Poutine aurait dans son arsenal un train fortifié qui lui permet de voyager sans être détecté.

Des documents divulgués aujourd’hui par la chaîne de télévision d’information en continu CNN, montrent les plans du train «fantôme» du président russe.

Capture d'écran CNN

Capture d'écran - CNN

Capture d'écran CNN







Des déplacements sous les radars

Selon un rapport du Dossier Center, cette organisation endossée par l’ancien magnat du pétrole russe, Mikhail Khodorkovsky, et qui enquête sur les activités criminelles du Kremlin, Poutine a arrêté d’utiliser son avion présidentiel depuis le début de l’invasion en Ukraine.

L’ancien ingénieur et capitaine du Service fédéral de protection de Russie, Gleb Karakulov, a informé le Dossier Center lors d’une entrevue secrète que Poutine dépend presque essentiellement des déplacements par train.

«Les avions s’affichent immédiatement sur les radars au moment du décollage. Le train peut permettre de cacher ses mouvements.»

Les documents sur lesquels CNN ont mis la main, montrent l’existence d’une «voiture de train santé-sport» avec un gym, une salle de massage et de soins pour la peau ainsi qu’un espace spa et bain.

Le Dossier Center a indiqué que les documents proviennent d’un contact à la Zircon Service, un sous-traitant de la compagnie d’état Russian Railways.

Le Kremlin a cependant contredit l’existence de ce train à CNN. «Le président Poutine n’a pas un tel train à son actif.»

Une paranoïa grandissante

D’après Abbas Gallyamov, l’ancien rédacteur de discours de Poutine: «Il perd la guerre, il perd en influence politique, il perd en popularité.»

Un Vladimir Poutine de plus en plus «paranoïaque», toujours selon les mots de Abbas Gallyamov en entrevue avec le média américain, «se fait de plus en plus d’ennemis, qui commettent de plus en plus de crimes».

«Il sent qu’il est entouré par des ennemis et il veut se protéger psychologiquement de toutes ces choses. Certains dans son entourage rapproché profitent de cette insécurité pour en retirer des avantages, en lui disant: "regarde il y a une menace ici, une autre ici et une autre ici ".»

Capture d'écran CNN

Bien que Vladimir Poutine tente de renforcer son lien avec le peuple russe, comme lors du bain de foule qu’il s’est offert la semaine dernière à Derbent en Russie du Sud, les murs de protection qu’il se construit autour de lui sont la source de cette distanciation selon Gallyamov.

«Il ne se déplace pas souvent. Il perd contact avec le peuple. Les personnes dans son administration sont inquiètes. Ils ont compris que c’est l’un des problèmes qui diminue sa popularité. Ils ont probablement tenté de rendre ses déplacements le plus confortables possible pour qu’il soit à l’aise de quitter sa résidence.»

Malgré les contradictions apportées par le Kremlin, des observateurs de train amateurs ont partagé sur le site rutrain.com la présence d’un «train fantôme» sur les lignes ferroviaires russes. «Il n’est pas sur l’horaire des trains ni dans les systèmes des chemins de fer russes.»