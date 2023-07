Festival d'été de Québec: Lil Durk se désiste de la soirée hip-hop

Une deuxième tête d'affiche fait faux bond au Festival d'été. Après Christine and the Queens, c'est au tour du rappeur Lil Durk d'annuler sa visite à Québec, à quelques heures d'avis, mardi.

Des ennuis de santé seraient derrière ce désistement, selon les organisateurs du FEQ, qui travaillent actuellement à remanier l'affiche de la soirée hip-hop, qui prend son envol dans quelques heures à peine.

Incidemment, Christine and the Queens, qui a annulé son concert il y a quelques jours, et Lil Durk devaient tous deux chanter mardi soir.