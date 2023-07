Hausse du nombre de vols régionaux dans l'Est-du-Québec

Les compagnies aériennes augmentent le nombre de vols régionaux cet été dans l'Est-du-Québec pour desservir certains aéroports sept jours sur sept.

C'est le cas de Pascan, PAL Airlines et Air Liaison qui offrent des vols supplémentaires.

L'aéroport de Gaspé est dorénavant desservi en tout temps grâce aux transporteurs aériens.

Pascan offre sept vols par semaine, tandis que PAL Airlines augmente à cinq par semaine.

«Ce sont de nouveaux joueurs qui entrent dans le décor, de plus petits joueurs, moins de moyens, moins d'appareils, moins de personnels. Ils sont entrés en scène après une pandémie où les gens avaient délaissé toute forme de voyage donc les compagnies ont eu le courage de le faire», a affirmé le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Depuis quelques années, l'aéroport de Gaspé était desservi par Air Canada.

Cependant, les citoyens étaient mécontents du service offert en raison des nombreuses annulations à la dernière minute, mais aussi des prix jugés trop élevés.

Maintenant que deux nouveaux transporteurs ont fait leur entrée sur le territoire gaspésien, le maire de Gaspé espère qu'ils poursuivront leur desserte après la période estivale.

«On arrive avec une offre de plus en plus bonifiée et on continue encore comme région d'avoir le désir d'avoir des allers-retours dans la même journée. J'espère que ce sera entendu et que les modalités techniques pourront se faire», a ajouté le maire.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec, un vol a été ajouté à l'aéroport de Baie-Comeau tous les jours sauf le samedi. À Mont-Joli, trois à quatre vols supplémentaires sont dorénavant offerts aux citoyens.