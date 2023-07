Inondations: du «jamais-vu» en Estrie

Les quantités d'eau reçues à Sherbrooke ont forcé l'évacuation de plusieurs résidents de la ville, mardi. Vers midi,144 logements avaient déjà été évacués de manières préventives et 296 individus ont dû quitter leurs résidences.

Dès 23 h, lundi soir, des campeurs du camping de l'Île-Marie ont dû quitter les terrains. Des dizaines de roulottes ont été relocalisées dans les environs, jusqu'aux petites heures du matin.

«Je voyais l'eau monter et avec les prévisions météorologiques qu'ils annonçaient pour la nuit, je me suis dit, on s'en va», a dit un saisonnier du camping.

Selon des campeurs, l'eau avait monté de trois pieds en quelques heures seulement.

Du côté de la ville, on qualifie la hausse du niveau de l'eau comme du «jamais-vu». La rivière Saint-François est passée de huit pieds d'eau, à 21 pieds d'eau. «Je peux vous dire qu'une augmentation du niveau de l'eau de façon aussi extraordinaire en si peu de temps, je n'ai jamais vu ça», a mentionné le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

En quelques heures seulement, les secteurs de Lennoxville, Grandes-Fourches Sud et le Centre-Ville étaient inondés.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a appelé à la prudence des citoyens.

«Avec les changements climatiques, on se rend compte que les choses changent et que nous allons devoir revoir nos plans d'action pour ce genre de situations, parce que c'est rendu difficile de prévoir la hausse de l'eau quand on n'est pas habitué à vivre ça aussi fort en juillet», a-t-elle dit.

Les autorités espèrent une accalmie pour que le niveau des cours d'eau baisse et que les rivières retournent dans leur lit.