Inondations mineures et routes sectionnées dans Portneuf

Les pluies diluviennes auront eu raison de différents segments de route dans Portneuf, au cours de la nuit de lundi à mardi. Les autorités de plusieurs municipalités sont sur le qui-vive et sont prêtes à évacuer une partie de leur population si le besoin s’en fait sentir.

Les précipitations incessantes qui sont tombées pendant toute la nuit au nord-ouest de Québec ont forcé la fermeture de plusieurs routes au petit matin.

Photo tirée du Facebook de la Ville de Saint-Raymond

À Saint-Raymond, la circulation est impossible sur le rang Saguenay. Un affaissement du sol s’est également produit sur le rang du Nord, à la hauteur du chemin de la Rivière-Verte.

La ZEC Batiscan-Neilson, à 28 km au nord de la municipalité, est fermée en raison des importantes quantités de pluie qui sont tombées. Plusieurs chemins de la zone forestière sont devenus impraticables avec l’eau.

La Vallée Bras-du-Nord, située le long du rang Saguenay, a aussi annulé toutes ses activités pour la journée.

À Saint-Ubalde, l’eau est venue à bout du chemin du Lac-Blanc et empêche la circulation sur la route qui sépare la municipalité de 1400 habitants et Saint-Adelphe, à l’ouest. Les rang Saint-Georges et Saint-Joseph sont, eux-aussi, fermés.

Saint-Casimir prête à tout

Plus au sud, à Saint-Casimir, les autorités sont prêtes à toute éventualité. La cellule d’urgence a tenu une rencontre ce matin afin de faire le point sur la situation.

« Pour l’instant, on n’envisage pas d’évacuations, affirme la mairesse Lise Baillargeon. On a beaucoup d’eau de surface, parce que les sols n’absorbent plus rien, mais les cours d’eau ne sont pas sortis de leur lit. »

La rivière Sainte-Anne, qui coule au cœur du village, est sous haute surveillance, d’après Mme Baillargeon. Son niveau est en hausse, mais la pluie s’est calmée dans le secteur dans les dernières heures.

