Jean-Marc Parent donne de ses nouvelles après ses récents ennuis de santé

Jean-Marc Parent a tenu à rassurer ses fans et donner de ses nouvelles, après avoir subi de récents ennuis de santé.



Pas plus tard que la semaine dernière, l'humoriste avait été contraint d'annuler sa présence au festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, la veille de son spectacle, en raison de pierre au rein. C'est Louis Morissette, qui l'a finalement remplacé au pied levé, accompagné de son fils Justin, en première partie.



Voilà que quelques jours plus tard, l'homme de 61 ans s'est rendu sur sa page Facebook officielle afin d'effectuer une petite mise à jour quant à son état.



D'emblée, on peut voir seulement à l'oeil de par son visage qu'il a l'air de bien se porter. En effet, il explique dans la vidéo qu'aucune intervention n'a été nécessaire, mais qu'il a beaucoup souffert et a dû rester allité quelques jours. Heureusement, il dit se porter beaucoup mieux!



Il dit être très peiné d'avoir dû annuler sa présence à Val-D'or, mais que ce n'est que partie remise.



Finalement, il en profite pour remercier son ami Louis Morissette de s'être rendu à la dernière minute pour le remplacer, en plus de souligner la gentillesse des gens qui ont été nombreux à lui écrire des messages.

Voyez sa vidéo juste ici:

• À lire aussi: La voiture de Jean-Marc Parent a «coulé» sous la pluie et il a dû nager avec des serpents pour en sortir



Remis sur pied, Jean-Marc pourra bientôt retrouver la scène avec son fameux événement JMP, dans le cadre du festival Juste Pour Rire, qui aura lieu les 22 et 23 juillet prochains à la Place des Arts. Des billets sont d'ailleurs toujours disponibles.

Puis, il reprendra la route à travers la province avec son spectacle Utopie, cet été et cet automne.



On est heureux de le savoir en forme à nouveau!



À VOIR AUSSI: Les frères et soeurs du showbiz québécois