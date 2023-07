Leur façon de quitter un restaurant ne fait pas l’unanimité

Trois Américaines font parler d’elle sur les réseaux sociaux depuis qu’elles ont avoué desservir leur table lorsqu’elles vont au restaurant.

La vidéo partagée par l’utilisatrice @annaliese.chiminski est devenue virale quelques instants après sa publication.

Dans le court extrait de six secondes intitulé «lorsque trois serveuses vont au restaurant», on peut voir les demoiselles vider leur verre d’eau, empiler leurs assiettes et nettoyer leur table.

La publication a récolté plus de 220 000 mentions J’aime et les réactions se sont multipliées.

Alors que des employés en restauration avouent desservir leur table lorsqu’ils vont au restaurant, d’autres ont souligné que ce n’était tout simplement pas leur tâche.

«Ça me semble juste incorrect de laisser la table sale», partage une utilisatrice.

«Je ne comprends pas pourquoi les clients ne nettoient pas leur table avant de partir. Ça prend quelques secondes et ça facilite le travail des serveurs», lance un autre internaute.

«Je quitte le restaurant même si ma table est jonchée d’assiettes et de serviettes de table», évoque pour sa part un autre utilisateur.