Logement insalubre: un propriétaire contraint de faire un signalement à la DPJ

Une famille de Montréal, qui laissait ses enfants vivre dans un logement rempli de moisissures, a été dénoncée par son propriétaire à la DPJ, qui a retenu les signalements.

Ce cas extrême de logement insalubre à Montréal va coûter 50 000 $ au propriétaire pour le rénover.

Les parents et leurs trois enfants en bas âge ont quitté en catimini leur appartement récemment. Ils ont vécu à peu près 4 ans dans le logement qui coûtait 725$ par mois. Ils payaient leur loyer, mais leur hygiène de vie qui a rendu l’endroit misérable et inhabitable, selon le propriétaire des lieux.

Des photos du quatre et demi obtenues par TVA Nouvelles montrent le logement en parfait état au moment de la location, il y a 4 ans. Il est devenu au fil des mois un appartement insalubre et moisi.

Une odeur nauséabonde a envahi les autres logements. Les voisins se sont plaints. C’est en voyant l’état des lieux que le gestionnaire a fait des signalements à la DPJ.

«Le locataire faisait sécher son linge sur les portes de cabinet, les serviettes mouillées. Il m’a dit qu’il n’a jamais utilisé la hotte. Il y avait trois enfants [qui vivaient là] et le plus jeune avait six mois. Moi, j’ai un enfant de six mois à la maison, pis je me suis dit : jamais je ne laisserais mon enfant dormir, ou vivre dans cette saleté-là, cette pourriture-là», dénonce avec vigueur le propriétaire.

La clause G dénoncée

De son côté, la CORPIQ dénonce la règle qui empêche le propriétaire d’augmenter le loyer après avoir investi une somme colossale pour le rénover.

«Aujourd’hui, on se retrouve devant un propriétaire auquel ça va y prendre au moins 20 ans à retrouver le début de l’argent qu’il doit investir dans un logement pour lequel le gouvernement et ses règles vont l’obliger à le relouer pour 725$ [...] la clause G, depuis son introduction, n’a jamais eu de sens. Elle oblige les propriétaires entre deux locataires à relouer au même prix», s’est désolé le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), Marc-André Plante.

Pas des cas uniques

Nicole Cliche qui représente sur le plan syndical des employés de la DPJ (SPTSSS–CSN), explique que les interventions après des signalements pour des cas d’insalubrité impliquant des enfants sont monnaie courante.

«C’est arrivé à plusieurs reprises qu’on intervienne à ce niveau. Québec a cependant aboli les alertes bébés qui permettaient aux personnes inquiètes de la venue d’un enfant dans un milieu de vie risqué de signaler leurs appréhensions à la DPJ dès la grossesse. On trouve ça inquiétant de constater que des bébés vont naitre dans des conditions difficiles», explique Mme Cliche.

L’alerte bébé est une pratique jugée «discriminatoire envers certains groupes», et contribuerait à leur «surreprésentation dans le système de protection de la jeunesse», a indiqué au printemps dernier le cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

À la place, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un «plan de services préventifs et intensifs en période prénatale», qui permettra «d'assurer un encadrement resserré et proactif dès la grossesse lorsqu'un enfant est susceptible de naître dans un contexte familial à haut risque de maltraitance», peut-on lire dans le communiqué.

Appelé à réagir, le cabinet de la ministre de l’Habitation se dit à l’écoute des préoccupations des propriétaires d’immeubles à logements.

«Il y aura la commission parlementaire cet automne et nous serons à l’écoute des solutions et propositions constructives que les groupes, organismes et autres pourront nous soumettre pour discussions», indique-t-on.