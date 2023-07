Marc Dupré adresse un message aux téléspectateurs après l'annonce de son départ de La Voix

Coup de théâtre, lundi soir, alors qu'on apprenait qu'après Marjo, c'était au tour de Marc Dupré de céder son siège en tant que coach à la Voix.

• À lire aussi: Voici les nouveaux coachs de la 10e saison de La Voix

Alors que la rockeuse avait fait savoir le mois dernier son intention de ne pas revenir pour une deuxième année consécutive, l'interprète de Nous sommes les mêmes a pris le public de court, lundi soir, en annonçant lui aussi son départ.

Du même coup, l'émission a dévoilé l'identité des deux nouvelles coachs, soit Roxane Bruneau et France D'Amour, qui formeront un quatuor avec Corneille et Mario Pelchat.

PHOTO MOSAÏQUE FOURNIE PAR TVA.

• À lire aussi: France D’Amour revient sur son expérience à La Voix

L'annonce du départ de Marc Dupré en a étonné plusieurs, et avec raison. Rappelons que mis à part lors de la sixième saison, il a été présent toutes les saisons depuis le début, en 2013, en plus de ses participations aux deux saisons de La Voix Junior. Il aura d'ailleurs été le coach gagnant de la troisième saison, avec la victoire de Kevin Bazinet.

Joël Lemay / Agence QMI

Le principal intéressé a donc tenu à adresser quelques mots aux fidèles téléspectateurs sur ses réseaux sociaux, à la suite de l'annonce de son départ.

• À lire aussi: Les coachs de «La Voix» ne se remettent pas du talent impressionnant de cette candidate

«Bonjour à tous,

J’aimerais souhaiter une bonne saison aux quatre coachs ainsi qu’à toute l'équipe de La Voix.

Pour ma part, j'ai pris la décision de me consacrer entièrement à mon nouveau spectacle d'humour, qui sera lancé au début de 2024.

Je saisis également l’occasion pour remercier sincèrement TVA et l'équipe de Productions Déferlantes. En tant que coach, j'ai vécu des moments incroyables dans cette émission exceptionnelle.

Au plaisir de vous retrouver dans une salle près de chez vous très bientôt.

Marc XX»



On se souviendra qu'en mai, le chanteur avait évoqué son désir de renouer avec ses premières amours, soit l'humour, en préparant un nouveau spectacle prévu pour 2024. Comme ce nouveau projet vient drastiquement modifier son emploi du temps, on le comprend d'avoir dû prendre la décision difficile, mais sensée, de quitter son fauteuil rouge.

Pas de doute qu'il va manquer aux téléspectateurs, mais on lui souhaite le meilleur dans ce nouveau projet!

À VOIR AUSSI: 16 vedettes qui ont un talent caché