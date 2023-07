Choisies par Dave Grohl pour assurer la première partie du spectacle des Foo Fighters à l'Auditorium de Verdun, le trio de rockeuses québécoises Les Shirley est aux anges au lendemain de sa prestation à Montréal.

«C’est incroyable le feeling, je ne sais pas si je vais redescendre un jour! C’était toute une expérience et voir les gars faire le show après, c’était une grosse leçon de rock», déclare avec un large sourire, Lisandre Bourdages, la batteuse du groupe en entrevue au Québec Matin.

Les trois filles disposaient de 45 minutes pour se produire devant les 4000 spectateurs de l’Auditorium de Verdun. Avant de monter sur scène, elles ont pu s’entretenir avec Dave Grohl durant quelques minutes.

«J’ai capoté! Je n’ai encore pas de mots. On a croisé Dave dans les couloirs. Et après lui avoir parlé, Raph (la chanteuse du groupe) et moi, on s’est couché par terre et on a pleuré et crié. Ça ressemble à ça», rigole Sarah Dion, bassiste des Shirley avec un naturel désarmant. Il faut dire que c’est la plus grande fan du leader des Foo Fighters du trio. «C’était complètement fou», ajoute-t-elle.

Les Shirley étaient le seul choix de Dave Grohl pour réchauffer la salle à Verdun, hier soir. Les filles lui ont demandé comment il avait arrêté sa décision. «Ça a été notre première question. Il fait toujours ses recherches des bands locaux. Il a regardé toutes nos vidéos YouTube et il a aimé ça», explique Sarah.

Lisandre ne réalise toujours pas qu’elle a rencontré le musicien de 54 ans. «Il est tellement relax. Finalement, c’est comme un oncle que l’on n’avait pas vu depuis deux mois. Le contact avec lui s'est fait super facilement. C’est vraiment une belle personne», appuie-t-elle.

Le power trio des Shirley a reçu un bel accueil hier soir a Verdun. Des spectateurs connaissaient leurs «tounes» et portaient un chandail à l’effigie du groupe.

Les filles se sont produites à Québec, il y a quelques jours. Elles ont eu l'honneur d'ouvrir la 55e édition du Festival d'été de Québec sur les Plaines d'Abraham.

