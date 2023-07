Ozzy Osbourne annule son apparition au festival Power Trip pour des problèmes de santé

Ozzy Osbourne a annulé son prochain concert au festival Power Trip pour des problèmes de santé.

Le chanteur de 74 ans devait se produire lors du festival de hard rock de trois jours qui aura lieu à Indio, en Californie, en octobre.

Il a annoncé la nouvelle à ses 5,6 millions de followers sur Instagram, mardi (11 juillet 23), expliquant que son corps lui disait qu'il n'était « tout simplement pas prêt ». « Aussi douloureux que cela soit, j'ai dû prendre la décision de ne pas me produire à Power Trip en octobre, a-t-il écrit. Malheureusement, mon corps me dit que je ne suis tout simplement pas encore prêt et je suis beaucoup trop fier pour que le premier concert que je fais en près de cinq ans soit foireux. »

« Le groupe qui me remplacera à Power Trip sera annoncé sous peu. Ce sont des amis personnels et je peux vous promettre que vous ne serez pas déçus », a-t-il poursuivi.

Le chanteur de Crazy Train a remercié son groupe et son équipe pour leur « loyauté inconditionnelle et leur soutien continu ». « Je vous aime tous et je vous verrai bientôt. Que Dieu vous bénisse, Ozzy », a-t-il conclu.

Cette année, Ozzy Osbourne a annulé ses dates de tournée européenne et a expliqué qu'il devrait limiter ses déplacements en raison de douleurs causées par une blessure à la colonne vertébrale.