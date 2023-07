Pluie importante: des citoyens inquiets à Saguenay

Un groupe de résidents du quartier du Bassin, à Saguenay, demeure craintif après avoir vu leur sous-sol inondé à la suite d'une pluie importante il y a deux semaines.

Environ une dizaine de résidences ont été affectées par le problème dans le secteur de Laterrière.

La pluie importante de mardi matin a ramené une scène familière pour les résidents du secteur: les véhicules qui empruntaient l'intersection des rues Lavoie et Pedneault devaient traverser une grande mare. Il s'agissait de la deuxième situation du genre en deux semaines, alors que les traces de la dernière pluie abondante sont encore bien visibles dans près d'une dizaine de résidences.

«L'eau rentrait par le sous-sol et ça sentait fort parce qu'il y avait aussi des excréments qui venaient des égouts», a dit Karine Girard. On avait de l'eau jusqu'aux chevilles et on évacuait avec des bacs.»

«Il a fallu couper tous les bas de mur, enlever le plancher, enlever les meubles qui étaient trop abîmés par l'eau», a ajouté un autre propriétaire, Stéphane Savard.

L'eau a l'habitude de s'accumuler en surface sur la chaussée lors de précipitations abondantes, parce que les puisards ne suffisent pas. Le quartier est également desservi par un système de pompage, qui n'était toutefois pas opérationnel le jour fatidique.

C'était la première fois que l'eau s'infiltrait dans les sous-sols. Les citoyens sont désormais inquiets dès que la pluie est intense.

«Je me suis levé dix fois la nuit dernière pour voir si on n'avait pas reçu encore plus d'eau», a indiqué Stéphane Savard.

Les sinistrés ont tous l'intention d'adresser une réclamation à la ville de Saguenay.

«On a pour plus de 20 000 dollars de dommages et les assurances ne couvrent pas tout», a ajouté Stéphane Savard.

«Je vais demander le remboursement de la franchise, parce que c'est un problème de la ville», a poursuivi Pascal Harvey, un autre sinistré.

La ville absorbe une part du blâme, et est prête à éponger la facture des citoyens affectés.

«Notre système de pompes ne fonctionnait pas il y a deux semaines», a reconnu le conseiller du district Michel Potvin. Les citoyens ont normalement dix jours pour faire une réclamation. Ce ne sont pas des dossiers trop difficiles à régler.»

Par contre, selon la municipalité, les gouttières des maisons ont possiblement amplifié le problème il y a deux semaines.