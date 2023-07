Possible présence de contaminants dans le sol à Saguenay

Les citoyens de La Baie à Saguenay doivent-ils s'inquiéter de la présence possible de contaminants dans le sol et dans les puits artésiens de l'arrondissement ?

Les autorités municipales feront le point, mercredi, sur cette potentielle contamination de composés perfluorés, communément appelés PFAS.

La présence de ces composés utilisés notamment comme antitaches, antiadhésifs ou encore comme imperméabilisants aurait été détectée par des chercheurs de l'Université de Montréal qui ciblent la Base de Bagotville comme source potentielle de contamination.

Cette situation préoccupe le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet

Ce dernier a tenu un point de presse à Saguenay, mardi matin, pour demander au gouvernement de Justin Trudeau de rendre disponible, le plus rapidement possible, l'ensemble des informations qu'il détient au sujet de cette possible contamination et surtout, d'admettre sa responsabilité s'il est prouvé que la base militaire est à la source du problème.

«Ce n'est pas un enjeu politique, ce n'est pas un enjeu partisan, mais c'est peut-être un enjeu de santé publique et de sécurité pour les citoyens», a lancé M. Blanchet.

Saguenay fera le point mercredi sur la situation et présentera son plan d'action pour un secteur ciblé de l'arrondissement de La Baie.

La mairesse, Julie Dufour, sera accompagnée pour l'occasion de représentants du gouvernement fédéral et de la Direction de la santé publique.