Canadiens: quatre ans pour Alex Newhook

Le Canadien de Montréal s'est entendu avec sa nouvelle acquisition, l'attaquant Alex Newhook, sur les modalités d'un contrat de quatre ans.

L'entente rapportera au joueur de centre une somme de 2,9M$ annuellement.

Les Canadiens s'entendent sur les termes d’un contrat de quatre saisons (2023-2024 à 2026-2027) avec l’attaquant Alex Newhook.#GoHabsGo https://t.co/Xo4ZDVhqQQ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 11 juillet 2023

Rappelons que Newhook a été acquis de l'Avalanche du Colorado, par le Tricolore, en marge du dernier repêchage de la LNH, en retour des choix 31 et 37 ainsi que de l'espoir Gianni Fairbrother.

Choix de première ronde de l'Avalanche en 2019, il n'a pas été en mesure de s'implanter offensivement avec la formation de Denver à ses deux premières saisons chez les professionnels, récoltant 33 points en 71 parties en 2021-2022, puis 30 en 82 matchs la saison dernière.

Un joueur polyvalent

Après avoir fait son acquisition, le directeur général du Canadien - qui est aussi l'ancien agent de Newhook - s'était montré optimiste quant au potentiel de l'attaquant de 22 ans.

«Je ne dirais pas qu'il n'a pas atteint son potentiel jusqu'à maintenant. Chaque jeune joueur prend un certain temps à se développer. On n'a qu'à regarder un joueur comme Chandler Stephenson, il a été un grand contributeur pour Vegas mais quand on regarde son historique et son âge, on voit que ça lui a pris du temps avant d'atteindre un niveau de jeu de la LNH. C'est encore plus difficile à faire quand tu arrives dans une équipe expérimentée où il n'y a pas beaucoup de chaises disponibles», avait-il mentionné aux médias présents à Nashville.

«Je ne veux pas lui coller d'étiquette mais c'est un joueur très polyvalent. Il amène beaucoup de vitesse à notre alignement et il n'est pas grand mais il est lourd. Il peut jouer à l'aile et être un complément sur l'un de nos deux premiers trios ou être notre deuxième centre ou troisième centre. Ça reste à être déterminé mais il a le potentiel d'en faire plus [que ce qu'il a fait au Colorado].»

Le contrat de Newhook n'est d'ailleurs pas sans rappeler le pacte signé par Kirby Dach avec le Tricolore après son acquisition lors du repêchage de 2022, à Montréal. Le grand joueur de centre droitier s'était entendu lui aussi pour quatre ans avec le Canadien, à un salaire légèrement supérieur à celui de Newhook, soit 3,3625M$ annuellement.