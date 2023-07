Réductions de taxes indues à Rabaska: Lévis avait été alertée en 2021

Interpellés en 2021 pour de possibles irrégularités dans la taxation des terres de Rabaska, le maire de Lévis et son directeur du développement de l’époque avaient balayé les critiques du revers de la main en les qualifiant de «foutaises» et de «verbiage inutile». L'opposition dénonce aujourd'hui la «négligence» de l'administration.

«Quand on a été alerté depuis une quinzaine d'années sur une situation qui est fondamentale et importante, si on ne fait pas les vérifications pour prendre les bonnes décisions, il y a négligence, totalement», a déploré le chef de l'opposition de Repensons Lévis, Elhadji Mamadou Diarra. «Ça, c'est une situation. J'espère et j'ose croire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je me questionne.»

En octobre 2021, le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) avait levé le drapeau rouge sur une «réduction sans droit» sur les taxes de huit terres lévisiennes appartenant à Rabaska.

Dans son reportage de mardi, Le Journal a pu démontrer que la Société en commandite Rabaska a bel et bien bénéficié indûment de compensations de taxes sur neuf lots depuis 2008, en raison des déclarations inexactes de la Ville de Lévis.

Sur son rôle d’évaluation et de taxation officiel, depuis plus de 15 ans, la Ville a en effet inscrit les terres en zone agricole, alors qu’elles en ont été exclues en octobre 2007 par décret gouvernemental.

Malgré tout, en 2021, Lévis n’a pas corrigé son rôle d’évaluation, puisque des compensations ont continué d’être versées en 2021, 2022, et 2023, montrent les données recueillies par l’accès à l’information, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

«Foutaise»

En 2021, le directeur du développement économique, Philippe Meurant – qui a pris sa retraite depuis –, avait indiqué au Journal que les prétentions du GIRAM étaient de la «foutaise».

Quant au maire de Lévis, Gilles Lehouillier, il estimait alors qu’il s’agissait de «verbiage inutile».

«Tout a été réglé dans la zone industrialo-portuaire. Il n’y a pas d’enjeu là actuellement. Ce dossier-là est réglé depuis longtemps», avait affirmé le maire.

M. Meurant avait quant à lui soutenu que le GIRAM était «très mal renseigné» et que «ce qu’ils disent est faux».

Selon lui, il faut d’abord «regarder le Schéma d’aménagement» et de développement de la Ville avant de s’attarder sur le zonage.

Le MAPAQ a de son côté indiqué au Journal que c’est sur la base des données transmises par la Ville de Lévis que le MAPAQ a attribué un crédit de taxes foncières auquel Rabaska n’aurait pas dû avoir droit puisque ses lots ne sont pas en zone agricole.

Admettre et corriger les erreurs

Pour Elhadji Mamadou Diarra, il est impératif que le maire Lehouillier admette et corrige les erreurs qui se trouvent dans le rôle. «Il doit prendre ses responsabilités. On est rendus là.»

Les montants de compensation s'élèvent à près de 30 000 $ depuis 2008. «Même si les montants ne sont pas élevés, c'est pas grave. C'est le principe qui est en jeu et il est fondamental. Est-ce qu'on est face à une problématique systémique dans la façon de gérer notre ville par l'administration actuelle?» demande-t-il. «Nous sommes totalement mûrs pour un changement d'administration.»

Le GIRAM satisfait

De son côté, le GIRAM s'est dit satisfait de la décision du MAPAQ, qui étudie la possibilité de réclamer les sommes dues.

«Elle confirme le bien fondé des prétentions du GIRAM», indique Pierre-Paul Sénéchal, président du Groupe. «Cet enjeu fiscal représentait quelque chose d’important à nos yeux, car il est en lien avec l’important principe de l’équité en matière de fiscalité. On ne peut accepter qu’une part du fardeau fiscal imputable à une corporation soit refilée à l’ensemble des contribuables. Et il ne s’agit pas d’une petite corporation. Ce consortium d’entreprises, je le répète, inscrit un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards $ annuellement. Ça devenait gênant.»

Le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Caron, espère que les montants pourront être récupérés. «C'est quand même dans les budgets du ministère de l'Agriculture. Ça va retourner du côté agricole.» L'UPA continue de réclamer le retour des terres en zone verte et estime que le moment est bien choisi pour que le gouvernement pose un geste en ce sens, étant donné que ce dernier veut lancer une vaste consultation sur la protection du territoire agricole.

Pour la deuxième journée consécutive, la Ville de Lévis n'a pas répondu à nos questions.