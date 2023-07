Sensibiliser les jeunes face à l'exploitation sexuelle: «tu vaux mieux que ça»

Une nouvelle campagne de sensibilisation vise à protéger les jeunes contre la prostitution juvénile.

L’objectif de cette campagne, baptisée «tu vaux mieux que ça», c’est d’informer les enfants, aussi jeune que 9 ans, des techniques de recrutement utilisées par les proxénètes.

La campagne sera lancée sur Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, car ce que constatent les créateurs de cette campagne, c’est que les prédateurs ne recrutent plus seulement dans la rue, mais aussi dans le monde virtuel.

Au Québec, l’âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 14 ans.

Cette situation préoccupe d’ailleurs Maria Mourani, une criminologue responsable du projet.

«Ce que les jeunes filles me disent, c’est "si j’avais su comment ces gars recrutaient, je ne me serais pas fait prendre"», dit-elle. «Les campagnes de sensibilisation de ce type sont très importantes parce qu’elles permettent aux jeunes de connaître les techniques de recrutement et de se préparer, d’envisager la menace.»