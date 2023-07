Surendettement : une solution pour commencer à s’en sortir sans déclarer faillite

Hausse du coût de la vie, de l’épicerie, de l’habitation, il est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois pour bon nombre de personnes. Selon un nouveau sondage Ipsos, 35% des Canadiens sont désormais incapables de régler leurs dettes, une hausse de 6% par rapport au dernier trimestre.

Plus de la moitié (52 %) des Canadiens affirment qu’ils sont à 200$ ou moins de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, selon un sondage Ipsos mené pour le compte du groupe de professionnels en insolvabilité MNP Ltée.

Pour la syndique autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot Sophie Desautels, ces chiffres sont représentatifs de ce qu’elle constate au quotidien dans son bureau.

«On voit de plus en plus de gens qui sont très anxieux par rapport à leur situation financière. [...] On arrive à un point où les gens ont déjà coupé sur leurs dépenses superflues. Ils arrivent dans notre bureau et ils ont coupé sur le divertissement, le cinéma réduit les factures de restaurant, et ils ont commencé à couper sur la facture d’épicerie en étant créatifs. On commence à couper sur les besoins de base», constate Mme Desautels.

Elle invite les personnes qui se sentent anxieuses par leur situation à consulter un syndic en insolvabilité et elle assure que la faillite n’est pas la seule solution, et que plusieurs autres options sont possibles.

Elle donne un conseil qui peut sembler simple, mais très important.

«Si vous n’avez pas révisé votre budget depuis 2022, il faut le refaire! Avec l’augmentation du coût de la vie, on le voit dans tout, tout ce qu’on fait tous les jours ne coûte pas la même chose qu’en 2022. Si on a de grandes surprises, on demande de l’aide, on consulte un syndic et il ne faut vraiment pas attendre trop longtemps c’est ça qu’il faut faire», insiste-t-elle.