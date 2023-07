Un nouveau règlement pour la 5e saison de Révolution

Les tournages de l’émission Révolution vont déjà bon train et la production de la populaire compétition de danse de TVA a décidé d’ajouter un nouveau règlement pour la 5e saison.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’animatrice de l’émission, Sarah-Jeanne Labrosse a expliqué en quoi consiste cette mini-révolution.

«Ce ne sont pas juste les maîtres qui vont choisir qui passe à la ronde des face-à-face. Les danseurs vont pouvoir intervenir à un certain moment et dire : ‘’Eille ! Wow, wow, wow, les maîtres, nous on voudrait que cette personne-là passe et vous êtes en train de l’éliminer.’’ C’est gros! C’est vraiment l’fun!», lance l’animatrice.

Le public aura droit à une autre nouveauté, puisque la chorégraphe et directrice artistique montréalaise Mel Charlot rejoindra l’équipe des maîtres pour cette 5e saison. Celle-ci remplacera les Twins, Larry et Laurent Bourgeois.

«C’est vraiment une âme incroyable. Elle est vraiment bonne pour les danseurs», affirme Sarah-Jeanne Labrosse.

Cette nouvelle saison de Révolution prendra l’affiche à TVA cet automne.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.