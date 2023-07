Une dizaine de routes endommagées à Potton

La crue des eaux de la rivière Missisquoi a endommagé une dizaine de routes dans la nuit de lundi à mardi, à Potton, en Estrie.

Beaucoup de travail restait à faire en fin de journée, mardi.

Certains chemins demeuraient impraticables. La route 243 était encore submergée, en direction de Sutton et du poste frontalier américain de Highwater au Vermont.

Dans la nuit de lundi à mardi, une quinzaine de campeurs ont vécu des moments forts en émotions. Ils ont été obligés d'être évacués par des pompiers en bateau.

Michel Bélanger et sa conjointe Lysann Hounzell ont prévu le coup. Ils ont eu le temps de tout ramasser et entasser ce qui traînait à l'extérieur dans la boîte de leur camionnette. La couple a ensuite déplacé leur roulotte pour l'amener en lieu sûr.

D'autres n'ont pas eu la même chance; Gaétan Aubry attendait toujours, en fin de journée, que le niveau de l'eau baisse pour aller constater l'ampleur des dommages.

Au moment de quitter, l'eau menaçait d'inonder complètement l'intérieur de sa roulotte.

Mardi avant-midi, Potton déclarait l'état d'urgence afin de lui permettre d'avoir accès le plus rapidement possible aux ressources nécessaires dans le but d'effectuer des travaux.

Le maire de Potton, Bruno Côté, a demandé aux citoyens de faire preuve de patience et de prudence. Il ne pouvait pas leur garantir que tous les liens d'accès allaient être rouverts avant la tombée de la nuit.