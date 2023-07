Une figure de proue de la lutte contre la violence conjugale perd la vie à vélo

Une fervente militante de la lutte à la violence conjugale au Québec a succombé à ses blessures encaissées lors d’un accident de vélo la semaine dernière à Montréal, laissant derrière elle un grand vide dans le milieu.

« Elle avait une capacité d’indignation et de révolte et elle s’en servait pour faire bouger les droits des femmes et des enfants. Elle était prête à cogner à toutes les portes, peu importe le temps que ça prenait. Elle y mettait l’énergie nécessaire tant que son objectif n’était pas atteint », confie Jean-Sébastien Matte, le mari de Gaëlle Fedida.

Celle-ci a tragiquement perdu la vie dimanche quelques jours après avoir chuté à vélo, sur l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, près de la rue Saint-Norbert, à Montréal. Elle était grandement connue pour rôle depuis 2015 comme coordonnatrice des dossiers politiques à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape (MH2) pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Une militante infatigable

Son décès soudain a créé une véritable onde de choc dans le milieu : « Nous perdons une militante déterminée et infatigable », confie au bout du fil la présidente de l’organisme, Sabrina Lemeltier.

C’est la femme de 53 ans qui avait documenté et expliqué l’importance de mettre en place des services postséparation à la grandeur du Québec afin de prévenir les féminicides et les infanticides, souligne Mme Lemeltier.

« Quand les victimes quittent les maisons d’hébergement d’urgence, certaines ont encore besoin d’un logement transitoire sécuritaire et des services. Il n’y avait rien qui existait il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui, le financement qu’on reçoit pour chaque logement de 2e étape et pour les intervenantes, c’est grâce à Gaëlle », estime la présidente.

« Au début, l’Alliance c’était littéralement chez elle. Nos rencontres se faisaient dans son salon, se souvient-elle. On n’avait pas d’argent. Maintenant, c’est une vingtaine d’employés et des bureaux. »

Gaëlle Fedida multipliait aussi les apparitions médiatiques et proposait des solutions au fléau de la violence conjugale. En pleine vague de féminicides à l’hiver 2021, elle avait d’ailleurs lancé un cri du cœur à Québec sur la nécessité d’implanter des mesures concrètes pour prévenir ces meurtres qui secouaient la province.

« Les injustices et les iniquités, c’est quelque chose qui l’indignait tous les jours. Donc c’était juste naturel pour elle de défendre des femmes isolées et laissées à elle-même ainsi que leurs enfants. Des femmes qui se retrouvent face à un système policier qui ne les entend pas », ajoute Jean-Sébastien Matte.

La mère de famille s’est aussi impliquée au sein du parti politique Québec Solidaire.

En zones de guerre

Avant d’immigrer au Québec en 2011, Gaëlle Fedida a longtemps travaillé pour Médecins sans frontières en France. Comme responsable de programme, elle s’était même rendue en terrain hostile à plusieurs reprises, notamment en Afghanistan, au Madagascar et au Congo, raconte son conjoint.

« C’est grâce à elle si des centaines de milliers de personnes, notamment au Malawi, ont eu accès à latrithérapie contre le VIH », fait-il savoir avec fierté.

Jean-Sébastien Matte a accompagné sa femme dans son dernier plus grand souhait : celui de sauver des vies grâce au don de ses organes.