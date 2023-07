Accusé par Alexa Nikolas, Jonah Hill dément être un «prédateur sexuel»

Jonah Hill dément avoir forcé Alexa Nikolas à l'embrasser.

Au cours du week-end, l'ancienne actrice de Zoey 101 a affirmé sur Twitter que l'acteur de Superbad l'avait « plaquée » contre une porte et « enfoncé sa langue dans ma gorge » sans son consentement lorsqu'elle avait 16 ans. En réponse à cette allégation, les avocats de Jonah Hill ont déclaré à Page Six qu'il s'agissait d'une « fabrication complète ».

Son avocat Marty Singer a également déclaré à Deadline que l'incident présumé « n'a jamais eu lieu » et a qualifié Alexa Nikolas de source « manifestement peu fiable » et « d'accusatrice en série qui a porté des allégations diverses contre de nombreux hommes de l'industrie du divertissement ».

Alexa Nikolas, aujourd'hui âgée de 31 ans, a affirmé dans son fil Twitter que l'incident présumé s'était produit lorsqu'elle et Jonah Hill, aujourd'hui âgé de 39 ans, étaient sortis pour fumer une cigarette lors d'une fête chez Justin Long. « #JonahHill est venu à un moment donné et nous étions tous assez ivres parce que, bien sûr, les prédateurs nous donnaient de l'alcool à boire à nous, les mineurs », a-t-elle écrit. « #JonahHill ne m'a pas tendu la clope, ce que j'ai trouvé bizarre, et alors que nous marchions vers la porte, je lui ai demandé la clope et il n'a rien dit, il m'a plaquée contre la porte et m'a enfoncé sa langue dans la gorge. J'étais tellement consternée que je l'ai repoussé et j'ai couru à l'intérieur.. »

Les représentants de Justin Long ont insisté sur le fait qu'il n'avait « aucune connaissance » de l'incident présumé. « C'est la première fois que Justin en entend parler en presque 20 ans, ont-ils déclaré à Page Six. Si Justin est du côté de toutes les victimes d'abus quels qu'ils soient, le fait avéré est qu'il n'a aucune connaissance de ce qu'il s'est ou ne s'est pas passé avec Mlle Nikolas. »

Alexa Nikolas a fait part de ses allégations concernant Jonah Hill peu après que la star du Loup de Wall Street a été accusée d'avoir été « émotionnellement abusif » envers son ex Sarah Brady. Il n'a pas encore répondu à ces accusations.