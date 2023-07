Après le Québec, la Colombie-Britannique se joint au boycottage de Meta

La Colombie-Britannique devient la première province après le Québec à se joindre au boycottage de Meta en cessant l’achat de publicités sur ses plateformes Facebook et Instagram, sauf pour les annonces touchant la santé et la sécurité publique.

Dans une déclaration écrite transmise à l’Agence QMI, le premier ministre de la province de l’Ouest, David Eby, qualifie d’« inacceptable» la décision de Meta de bloquer d’ici quelques semaines l’accès aux nouvelles canadiennes en réponse à la loi fédérale l’obligeant à rémunérer les médias locaux.

«Pour envoyer un message fort à Meta, à savoir que le journalisme est un service public vital et que l'accès aux informations ne devrait jamais être bloqué, notre gouvernement a décidé d'arrêter toute publicité sur Facebook et Instagram - avec une exception limitée pour les informations critiques sur la santé et la sécurité», a expliqué M. Eby.

«Pendant les situations d'urgence, nous devons utiliser tous les outils de communication efficaces à notre disposition», s’est-il justifié.

Le gouvernement du Canada a annoncé l’arrêt de l’achat de publicités sur les plateformes de Meta.

Québec s’est rangé du même côté quelques heures plus tard, créant une déferlante dans la province. De nombreuses villes se sont jointes au mouvement, sans compter les grands et les plus petits médias, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, des sociétés d’État comme Hydro-Québec et même l’épicier Metro, première grande entreprise privée québécoise à se mettre de la partie.

L’Université de Montréal a aussi décidé mercredi de «réduire de manière significative» ses placements publicitaires sur ces plateformes.

Le mouvement n’a pas eu le même écho à l’extérieur du Québec, le gouvernement de l’Ontario ayant d’ores et déjà annoncé qu’il ne changerait pas ses placements publicitaires.

Meta a indiqué encore aujourd’hui qu’elle bloquerait la publication de nouvelles canadiennes dans «les prochaines semaines». L’initiative ne touche que les médias canadiens : le contenu journalistique étranger restera disponible.