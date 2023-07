Bas-Saint-Laurent: un modèle de justice réparatrice

Un projet unique pour faciliter la réinsertion sociale des jeunes contrevenants est en place au Bas-Saint-Laurent, ce qui met de l'avant la justice réparatrice.

La justice réparatrice permet à l'adolescent de réparer les torts qu'il a causés, et ce, en entrant en contact avec sa victime.

«On travaille vraiment pour le bien du jeune et le bien de la victime, dans un souci que tout le monde ait sa place dans cette démarche-là», a indiqué Marijo Bérubé, cheffe de service en Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La DPJ du CISSS du Bas-Saint-Laurent et les équipes d'Équijustice de la région ont lancé le projet-pilote «Démarche Sens», en 2019, grâce au financement de la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.

TVA Nouvelles

«Ça peut prendre différentes formes, mais celle qu'on voit le plus c'est un échange entre l'adolescent et la personne victime», a dit Caroline Rioux, intervenante et médiatrice pour l'organisme Équijustice de l'est.

Ainsi, le délégué à la jeunesse de la DPJ propose au juge qui devra imposer des sanctions ou encore une peine à un jeune contrevenant d'imposer des mesures de réparation envers la victime.

«À partir du moment, où il y a un souhait autant de la part de l'adolescent que la personne victime d'échanger et de discuter ensemble, on coconstruit ça», a expliqué l'intervenante d'Équijustice qui prépare ces rencontres conjointement avec un délégué à la jeunesse de la DPJ.

Empathie

Pour qu'une mesure de réparation soit proposée, le jeune contrevenant doit démontrer de l'empathie.

«De façon générale, on est en mesure de faire appel à cette petite flamme d'empathie qui, parfois, est toute petite, mais qu'on réussit à faire grandir», a mentionné Vincent Couture, délégué à la jeunesse pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Puisque le processus est volontaire, la victime doit elle aussi démontrer un intérêt et de l'ouverture.

Tous les délits sont admissibles, qu'ils soient contre la propriété ou la personne ou qu'ils soient mineurs ou plus graves.

La préparation pour cette rencontre peut prendre quelques semaines ou quelques mois.

Pendant les trois années du projet pilote, qui s'est terminé en mars 2023, 26 jeunes contrevenants du Bas-Saint-Laurent ont pris part à cette démarche.

Les résultats étaient si concluants que les partenaires impliqués ont décidé de pérenniser le programme.

«On pérennise, parce que ça va super bien qu'il y a de belles retombées. On s'est basé sur les équipes terrain et elles voient vraiment des retombées tant pour la personne victime que pour les jeunes contrevenants», a indiqué Marijo Bérubé.

Ceux qui ont développé le projet au cours des dernières années espèrent maintenant que d'autres régions emboitent le pas.