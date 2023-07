«C’est un véritable gâchis»: des campeurs inondés ont tout perdu en Estrie

Les résidents d’un camping de Potton en Estrie contemplaient un bien triste spectacle mercredi, la crue des eaux ayant laissé derrière elle leurs roulottes ravagées et leurs précieux biens dans un fouillis total.

«Le sol de la roulotte de ma voisine a été complètement inondé, elle est pleine de boue. C’est une perte totale [...] on parle quand même de plus de 20 000 dollars envolés», déplore Martin Parent, un résident saisonnier du camping Havre des îles situé à environ une heure de Sherbrooke.

Courtoisie Francis Joyal

Frigo, chaises, gazebos, tentes, tables... rien n’a résisté aux torrents de la rivière Missisquoi, qui est sortie de son lit dans la nuit de lundi à mardi. Au total, une quinzaine de campeurs ont été évacués d’urgence, du jamais vu pour les habitués de l’endroit.

«Je n’étais pas sur place lorsque l’eau a commencé à monter, mais j’aurais aimé être capable de faire quelque chose», explique François Bineau, qui éponge son deuxième sinistre de l’année.

L’homme, qui a perdu une grande partie de ses biens dans un incendie résidentiel à l’hiver, tentait cette fois-ci de récupérer ce qu’il pouvait dans sa roulotte inondée.

Courtoisie Francis Joyal

Pluie attendue

Mercredi, les accumulations d’eau étaient toujours bien présentes sur la partie inférieure du terrain de camping, à un point tel que grenouilles et ménés nageaient entre les véhicules. Au grand dam des campeurs, davantage de pluie est attendue pour jeudi, vendredi et samedi, selon Environnement Canada.

JdeM

«On est un peu laissés dans le noir, on ne sait pas ce que les prochains jours nous réservent, donc on vide le plus possible», commente Martin Parent, venu aider ses voisins à remorquer leur roulotte.

Les vacances de ce cuisinier du réseau de la santé sont complètement tombées à l’eau à cause des inondations. Sa tente et tout son équipement de camping ont été emportés par les torrents. À une semaine de ses vacances estivales, il devra remplacer pour 750$ d’équipement de camping.

«C’est un véritable gâchis [...] mais on tente de sauver les meubles», a-t-il laissé tomber, résigné.

Stabilisation

L’heure était au nettoyage dans la municipalité du Canton de Potton, où l’état d’urgence avait été déclaré la veille.

«Je ne suis pas inquiet en ce moment, on annonce seulement 25 millimètres, mais s’il y avait une averse comme celle qu’on a déjà eue, ce serait autre chose», explique Jason Sherrer, le directeur des services publics de la municipalité de Potton en Estrie.

Deux routes étaient toujours interdites à la circulation mercredi, dont la populaire 243 qui a subi un affaissement.

Mercredi, plusieurs municipalités étaient encore sur un pied d’alerte, dont la Ville de Sherbrooke, qui a cependant annoncé que le niveau de la rivière Saint-François «se rétablissait graduellement» et que la majorité des 458 personnes évacuées avaient pu regagner leur demeure. Pour les municipalités de Weedon, d’Eastman et de Bolton-Est, la situation est «stable», mais certaines artères demeurent fermées.

Le ministre Bonnardel a par ailleurs annoncé la mise en place d’un programme général d’assistance financière afin de venir en aide aux municipalités touchées ainsi qu’aux sinistrés. Le montant n’a pas encore été annoncé.