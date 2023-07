Cinq spectacles à voir au Zoofest

La 14e édition du Zoofest s’amorce jeudi avec une impressionnante programmation en salle, ainsi que dans sa zone extérieure à l’Esplanade de la Place-des-Arts.

Voici cinq incontournables à voir cette année.

1. Womansplainning Show : Célébration bonbon

Zoofest & OFF-JFL remet à l’affiche, pour une troisième année consécutive, le Womansplainning Show. «C’est une immense célébration féministe, avec des femmes politiques qui viendront faire leur tour, de la musique et du “spoken word”. C’est un rendez-vous incontournable à ne pas manquer», a décrit Isabelle Desmarais, la directrice générale Zoofest & OFF-JFL.

Animé par ses créatrices Anne-Sarah Charbonneau et Noémie Leduc-Roy, le spectacle-événement mettra notamment en vedette Katherine Levac, Coco Belliveau, Tranna Wintour et plein d’autres surprises.

Dimanche, 19h, à l'église Unie St. James.

2. Le Bitchfest

Les couteaux voleront bas samedi pour la deuxième édition du Bitchfest, animé par Mona De Grenoble. La victime de la soirée, Mathieu Dufour, se fera «roaster» comme il se doit par Marylène Gendron, Mégan Brouillard, Jean-Michel Martel et plusieurs autres.

«Les gens qui vont rire de lui, on soit fait l’école nationale de l’humour avec lui, ou travaillent avec lui actuellement. On a même redonné vie à Ruby la colombe qui sera interprété par un humoriste, et en plus, on a le vieux bébé laid qui est de retour», a fait souligné Isabelle Desmarais.

Samedi, 21h30, à l'église Unie St. James.

3. Tout le monde s’haït : Le 100e épisode

Marylène Gendron et Sam Cyr enregistreront vendredi, avec deux invités surprises, le 100e épisode de leur balado Tout le monde s’haït. Ils seront également accompagnés de Pierre-Luc Funk qui agira comme fou du roi.

«C’est encore dans l’église de 1200 places, mais cette fois c’est plus comme une communion où l’on vient tous un peu se célébrer, se décomplexer et s’aimer un petit peu plus», a fait valoir la directrice générale à l’Agence QMI.

Vendredi, 20h, à l'église Unie St. James.

4. Charles Beauchesne et François de Grandpré présentent : Stanley Colada

Charles Beauchesne présentera pour la première fois son nouveau «podcast» scripté Stanley Colada, «qui est presque un roman-théâtre, devant public, avec des comédiens et comédiennes qui camperont tous les rôles», a décrit Isabelle Desmarais.

«Stanley Colada, c’est l’histoire d’un détective, un peu à la Hawaï 5.0, un bel homme moustachu qui vit, comme lui seul, des meurtres et mystères sous les tropiques», a-t-elle poursuivi.

C’est à la fois des enquêtes, de gros fusils, des lunettes de soleil, du surf, des requins-marteaux que des breuvages colorés avec un petit parapluie.

Vendredi et samedi, 19h, à la salle Le Balcon.

5. Les humoristes français

Le festival de niche a rouvert ses frontières et «accueillera cette année énormément d’humoristes de la France - plus que n’importe quel autre festival au Québec en ce moment -, qui sont déjà des superstars dans leur région et dans l’hexagone», a fait valoir la directrice du Zoofest.

Le festival recevra notamment Laura Felpin, qui a récemment remporté le Molière de l’humour (ses spectacles sont malheureusement déjà complets), Djimo, Nordine Ganso et Edgar-Yves.

Rappelons que le passeport Zoofest donne accès à tous les spectacles, ainsi qu’aux spectacles anglophones d’OFF-JFL, «comme un vrai Montréal qui aime consommer de l’humour, en français ou en anglais; ce n’est pas important, tant que c’est drôle», a indiqué Isabelle Desmarais.

La 14e édition du festival Zoofest & OFF-JFL se tiendra jusqu’au 29 juillet 2023. Pour la programmation complète, c’est par ici.