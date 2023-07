Conflit entre le CISSS Côte-Nord et une résidence intermédiaire de Baie-Comeau

La gestionnaire d’une résidence pour personnes déficientes intellectuelles ou sur le trouble du spectre de l’autisme à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, a quitté son poste après qu’un usager a commis des gestes de nature sexuelle, possiblement commis sans consentement.

Des rapports d’incidents obtenus par la Loi sur l’accès à l’information décrivent des faits troublants survenus à la Résidence Martel de Brouage l’automne dernier, où vivent jusqu’à sept personnes déficientes intellectuelles ou sur le trouble du spectre de l’autisme.

Dans la nuit du 28 septembre 2022, un usager en a emmené un autre dans une chambre, lui a baissé les pantalons, et l’a masturbé.

L’usager touché avait le visage tendu, se mordait les lèvres et a donné un coup de poing dans le mur.

Les deux experts à qui TVA Nouvelles a soumis le dossier s’entendent pour dire qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une agression sexuelle.

D’après la description, «la victime semblait vivre de l’anxiété, de la détresse, donc on peut supposer qu’il n’y avait pas pleinement consentement à vivre cette activité sexuelle», déduit le travailleur social et chargé de cours à l’Université de Montréal, Yves Lardon.

«On aura beau tout mettre en place pour prévoir ces situations-là, mais on sait qu’elles peuvent arriver. On le sait que ce sont en quelque part des individus qui ont des pulsions au niveau corporel. On le sait que quelque part, ils ont un développement égalitaire à tous. La seule chose, c’est qu’ils sont souvent malhabiles souvent pour l’exprimer ou encore qu’on ne les a pas entraînés pour comprendre ce qui peut être exprimé et dans quel environnement», ajoute la conseillère en inclusion scolaire et sociale, Lorraine Doucet, qui est également chargée de cours à l’Université de Montréal.

D’autres incidents qualifiés d’agressions par les employés sont survenus dans les semaines suivantes, commis par des usagers dont l’identité est caviardée.

La gestionnaire aurait voulu plus de soutien

La gestionnaire de la résidence, Isabelle Bouffard, a écrit au CISSS de la Côte-Nord le 21 novembre dernier pour annoncer qu’elle prévoyait quitter son poste, reprochant à l’institution de l’avoir laissée fin seule face au comportement d’un certain client.

Isabelle Bouffard a aussi justifié son départ par les gestes d’un usager qu’elle a qualifié «d’abuseur et d'agresseur» devant au moins une famille liée à la résidence, selon un rapport d’incident datant du 25 novembre.

Puis le 9 décembre 2022, le CISSS de la Côte-Nord a transmis une mise en demeure à Isabelle Bouffard, l’accusant d’avoir compromis la confidentialité des usagers.

«Quand on informe la famille de la personne qui a été entre guillemets victime, ou qui n'a pas consenti à ça, on ne va pas nommer le nom de la personne qui a fait l’abus. De la même manière, quand on va aviser la famille de la personne qui a agi, on ne va pas nommer la supposée victime, donc ça reste confidentiel», fait valoir Yves Lardon.

Le CISSS de la Côte-Nord a refusé la demande d’entrevue de TVA Nouvelles, tout comme Isabelle Bouffard, qui a quitté son poste en décembre dernier. La gestion de la résidence Martel de Brouage est depuis assurée par le Boisé sur Mer.