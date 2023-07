Coupable d'avoir fomenté la haine envers les Juifs: un néonazi montréalais s'excuse et espère la clémence

Un influent néonazi montréalais qui avait qualifié les Juifs «d’ennemis» dans des écrits antisémites violents diffusés à grande échelle jure qu’il n’avait aucune mauvaise intention, tandis que son avocat a tenté de forcer le juge d’imposer une légère peine de prison.

«Ce n’était pas mon intention de heurter les sentiments des gens. J’étais très politisé, je suis différent maintenant», a affirmé la tête basse Gabriel Sohier-Chaput, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Tout penaud, le néonazi de 36 ans s’exprimait devant le juge qui devra lui imposer une sentence pour avoir fomenté la haine sur le site Daily Stormer, très populaire auprès d’une branche de l’extrême droite américaine.

«On doit s’assurer qu’aucun guerrier de la justice sociale ou Juif ne puisse rester à l’abri d’être choqué. Du nazisme non-stop, partout, jusqu’à ce que toutes les rues soient inondées des larmes de nos ennemis», avait-il écrit sous le pseudonyme Zeiger.

Sohier-Chaput avait été actif sur ce site en 2016 et 2017.

«Il faut envoyer un message clair qu’il n’y a pas de place pour l’antisémitisme, la haine se propage comme un virus et ronge la société», a témoigné ce mercredi Eta Yudin, la vice-présidente de la section québécoise du Centre consultatif des relations juives et israéliennes.

Excuses pas convaincantes

Appelant le juge à rendre une sentence exemplaire, elle a rappelé que chaque jour au Canada, au moins un crime haineux visant les Juifs a été rapporté à la police.

Pour Me Patrick Lafrenière de la Couronne, Sohier-Chaput mérite trois mois de prison.

Mais le juge Manlio Del Negro ne semblait pas emballé par cette suggestion, trop clémente selon lui pour un suprémaciste blanc qui a mis en ligne des «publications horribles».

D’autant plus que même si le néonazi s’est excusé à ceux qui ont «pu être heurtés», un rapport indique qu’il continue à adhérer à son idéologie raciste. Le seul changement, c’est qu’il a arrêté d’écrire pour des blogues extrémistes.

«Je trouve ses excuses opportunistes, a d’ailleurs mentionné le juge Manlio Del Negro. C’est facile aujourd’hui de dire “je m’excuse”.»

Volte-face de la défense

Or, si la défense comptait demander six mois de sursis, elle a fait volte-face en pleine audience. Après avoir compris de toute évidence que le juge penchait pour une sentence de prison, Me Antonio Cabral a plutôt suggéré trois mois d’incarcération, tout comme la Couronne.

Ce choix n’est pas anodin, car cela en a fait une «suggestion commune». Et dans ce genre de situation, un juge est en général forcé d’acquiescer, sauf dans des cas extrêmes, par exemple s’il s’agit d’une sentence «manifestement déraisonnable».

«J’ai une très grande préoccupation, c’est un contributeur important au néonazisme, un suprémaciste blanc», a fait savoir le magistrat qui, plus tôt durant l’audience, avait passé en revue des sentences plus élevées pour des gens coupables d’avoir fomenté la haine.

À moins d’un autre volte-face, il rendra sa décision en septembre.

Clubs de lecture

Mais si Sohier Chaput a été déclaré coupable pour ses écrits fomentant la haine envers les Juifs, le néonazi a aussi été dans la mire de la Gendarmerie royale du Canada.

Selon un rapport concernant un néonazi arrêté la semaine passée, il encourageait sur la création de sections locales du groupe Division Atomwaffen, considéré par le Canada depuis 2021 comme une entité terroriste

Et pour Sohier Chaput, le meilleur moyen de recruter était de créer des clubs de lecture. En rééditant un livre nazi en 2015, il avait d’ailleurs contribué à renouveler la popularité de l’ouvrage, selon le rapport.