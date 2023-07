Des officiers ukrainiens formés à Saint-Jean-sur-Richelieu

Des officiers de l’armée ukrainienne viendront suivre un programme de formation au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

• À lire aussi: OTAN | Sur le front en Ukraine, l'amertume des soldats de Kyiv

• À lire aussi: Ukraine: le G7 s’engage à un soutien militaire «sur le long terme»

• À lire aussi: «L’Ukraine a sa place dans l’OTAN», dit Justin Trudeau

Justin Trudeau en a fait l’annonce mercredi en Lettonie, où il participe à une réunion de l’OTAN. Le programme de formation intensif que viendront suivre les militaires ukrainiens au Québec a d’ailleurs été développé en partenariat avec l’OTAN.

Près de 40 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens ont d’ailleurs déjà été formés en Lettonie, notamment grâce à la participation des Forces armées canadiennes.

Pour le brigadier général à la retraite, Gaston Côté, ce type de formation est nettement bénéfique pour les forces ukrainiennes et fait une différence dans le conflit actuel.

«Ce qu’on note, les Ukrainiens sont beaucoup plus aptes à prendre des décisions à très bas niveau. Autrement dit, ils font preuve de plus d’initiative et ils ont un meilleur sens tactique que ce qu’on a observé chez les groupements russes», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.