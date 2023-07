Devenu millionnaire, il dit à ses parents de prendre leur retraite!

Des parents du Nouveau-Brunswick ont un fils au grand cœur. Ce dernier est devenu millionnaire à la loterie et leur a dit de prendre leur retraite.

Le père de Kelly Mountain a eu du mal à croire à la nouvelle lorsque son fils l’a appelé pour lui annoncer qu'un petit montant de 3 dollars venait de se transformer en 1 533 377 dollars, rapporte Global News.

Le Canadien qui habite Grand Digue a remporté le gros lot progressif dans un jeu en ligne de la Atlantic Lottery appelé Powerbucks Wheel of Fortune Hawaiian Getaway.

Le Nouveau-Brunswickois a d’ailleurs fièrement posé avec son chèque et une couronne colorée hawaïenne.

Avec en poche sa nouvelle fortune, Kelly Mountain avait une priorité, s’assurer que ses parents n’aient plus à continuer de travailler.

«C'était un appel agréable à faire. (...) J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça pour eux», a-t-il déclaré à Global News.

«Personne ne croyait que c'était (un gain) légitime jusqu'à ce que j'explique que c'était avec Atlantic Lottery et non pas une application aléatoire que vous ne connaissez pas», précise le gagnant.

En plus de veiller au confort de ses parents, Kelly Mountain prévoit payer ses factures et faire de petits voyages, des trucs sur liste de choses à faire comme aller en Norvège et à Las Vegas avec ses parents.