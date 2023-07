Emily Blunt explique pourquoi elle prend une année sabbatique

Emily Blunt a expliqué sa décision de s'éloigner du cinéma pendant un an.

Dans une interview pour le podcast Table for Two with Bruce Bozzi, la star britannique a confirmé prendre un congé sabbatique, alors que sort Oppenheimer, film dans lequel elle donne la réplique à Cillian Murphy.

« Cette année, je ne travaille pas, a déclaré l'actrice. J'ai pas mal bossé l'année dernière et mon aînée a neuf ans, donc nous sommes dans la dernière année à un chiffre. »

La star du Retour de Mary Poppins a deux filles, Hazel et Violet, avec son mari, l'acteur John Krasinski. Elle a poursuivi : « Et j'ai l'impression qu'il y a des éléments clés de leur journée qui sont si importantes quand elles sont petites. Et c'est : "C'est toi qui me réveilles ? C'est toi qui m'emmènes à l'école ? Tu viens me chercher ? C'est toi qui me mettras au lit ?" Et j'ai juste besoin d'être là pour chacune pendant un bon moment. J'ai ressenti ça en mon for intérieur. »

La star de 40 ans a ainsi indiqué qu'elle avait arrêté d'accepter les projets les plus « chronophages ». Quant à son mari, elle a partagé qu'elle et l'ancienne star de The Office aimaient passer leurs matinées ensemble. « Nous avons adopté un chiot qui est absolument magnifique... Je ne voulais pas avoir de chien, mais les enfants insistaient et John était partant... Ça ne me dérange pas de me lever tôt avec ce chiot parce que ça fait que John et moi pouvons parler le matin, se dire comment on va, et vraiment parler avant que les enfants ne soient debout. »

Le couple, qui s'est rencontré en 2008, s'est marié en 2010. Emily Blunt jouera Kitty Oppenheimer dans le prochain film de Christopher Nolan, qui sort en salles le 19 juillet.



