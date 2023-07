EN IMAGES | Des dizaines de maisons emportées dans un glissement de terrain

Un glissement de terrain spectaculaire a provoqué l’effondrement de dizaines de maisons d’une ville aisée à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles au cours du week-end.

Le glissement de terrain a commencé samedi alors que des résidents ont remarqué des fissures et des mouvements de terrain.

capture d'écran | CNN

Appelé sur place, le service d’incendie a effectué une évacuation d’urgence, où 16 résidences ont dû être évacuées en moins de 20 minutes.

Les maisons situées à Rolling Hills Estates risquaient de tomber dans un canyon situé tout près, ce qui s’est produit quelques heures plus tard.

capture d'écran | CNN

Lundi, 12 maisons restaient toujours à risque, et les résidents ne pouvaient réintégrer. Sur les 12, 10 maisons continuaient de se déplacer avec le sol. Seize autres étaient toujours sous surveillance.

Le terrain a bougé d’une vingtaine de pieds de dimanche à lundi et plusieurs maisons se sont effondrées dans le canyon.

capture d'écran | CNN

«Vous pouvez réellement entendre le claquement et le crépitement constamment lorsque vous êtes là, car chaque maison se déplace, se déplace sans arrêt», a expliqué la présidente du conseil de surveillance du comté de Los Angeles, Janice Hahn, au USA Today.

Les fortes pluies des derniers jours, et les rivières atmosphériques qui ont déferlé sur la côte ouest pendant une bonne partie de l’hiver seraient en cause.

capture d'écran | CNN

«Nous ne le saurons pas tant qu'un géologue et un expert du sol n'auront pas fait une enquête à ce sujet et nous auront dit ce qui s'est passé, a ajouté Mme Hahn. «La première hypothèse est que c'était à cause des fortes pluies que nous avons eues l'année dernière et de toute cette eau souterraine, mais nous ne savons pas.»

Beaucoup ne savaient pas s'ils étaient assurés pour l'incident, dont un résident qui a emménagé il y a deux mois.

capture d'écran | CNN

L'évaluateur du comté de Los Angeles, Jeff Prang, a conseillé aux résidents de demander des exonérations de taxe foncière et a déclaré que son bureau s'efforçait de réévaluer la valeur des propriétés touchées.