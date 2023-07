Hausse du taux directeur : des paiements qui risquent d’exploser pour plusieurs ménages

La hausse du taux directeur de la Banque du Canada à 5% risque d’être un coup très dur à encaisser pour de nombreux ménages, qui parfois peinent à joindre les deux bouts en raison de l’augmentation généralisée du coût de la vie.

Voici à quoi pourrait ressembler la hausse d’un prêt hypothécaire pour une personne qui voudrait renouveler son hypothèque.

Un ménage qui aurait contracté son hypothèque pendant la pandémie à un taux de 2% pourrait subir un choc majeur avec une hausse à 7%, selon les produits financiers qu’on pourrait lui offrir.

Ainsi, des gens avec une hypothèque de 400 000$ payaient 1693,80$ par mois. Avec un taux de 7%, ils devront payer 2801,66$, une différence de 1107,86$ mensuellement, selon l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Les nombreuses personnes rencontrées dans la rue par TVA Nouvelles trouvaient la hausse du taux directeur difficile à avaler.

«Je ne suis pas contente c’est sûr... je viens de sortir de la banque», commente une femme rencontrée à Montréal.

«Je trouve ça terrible, mais moi je suis sauvée, car je l’ai pognée à temps, j’ai renouvelé à 1,89% jusqu’en 2026», explique une autre dame.

Cette augmentation du taux directeur vise principalement à calmer l’inflation au pays.

«On ne veut pas répéter l’erreur des années 70 où on avait laissé l’inflation s’installer. On avait perdu une décennie et on avait des récessions à tout bout de champ. Cette fois-ci on est sérieux, on est sur la bonne voie. L’économie va bien, il y a quand même 60 000 emplois créés le mois dernier, 300 000 depuis janvier. On achève les hausses de taux. L’inflation n’est plus à 7-8%, elle est maintenue à 3.4%. Mardi prochain on va avoir d’autres chiffres, on est sur la fin des hausses de taux», croit l’économiste et sénateur, Clément Gignac.

