Helix, le chien Mira qui fait des miracles en Montérégie

La présence d’un chien d’assistance de la fondation Mira au Centre de réadaptation en déficience physique de la Montérégie-Ouest améliore le bien-être de plusieurs patients.

Helix fait partie de l’équipe du CISSS de la Montérégie-Ouest depuis novembre 2022, et il est accompagné par la physiothérapeute Patricia Arcarone.

Un long entrainement aura été nécessaire avant qu’il puisse travailler avec des patients, comme Gabriel Valcourt, né avec une anomalie de la moelle épinière, ou encore Sylvie Tanguay, atteinte du syndrome de Guillain-Barré.

«Helix a suivi un entrainement intensif de six mois, donc un entrainement de chien d'assistance à la mobilité. On a besoin d'un chien qui a envie, qui a le goût de travailler, qui est motivé, qui aime cette diversité-là. Il y a aussi son gabarit. C'est un grand chien, qui est costaud», explique à TVA Nouvelles Charlotte Moses-Bélanger, coordonnatrice à la fondation Mira.

Bien que coûteux, le chien d’assistance permet d’alléger le quotidien des patients.

«C'est mon chum! Oui, oui! Il m'a pas amenée au restaurant encore, mais bon, il est vraiment, je trouve ça génial, être avec lui», a blagué Sylvie Tanguay.

Les sommes investies par le CISSS de la Montérégie-Ouest avoisineront les 7000 $ pendant cinq ans.

Questionnée sur la pertinence du chien dans le centre, qui est l’un des sept chiens Mira présents dans ce type de local, la chef de programme explique que les avantages sont nombreux, notamment pour la réhabilitation.

«Ça fait vraiment une marche qui est plus naturelle. Les gens vont pas oser l'écraser, le chien, comme on pourrait écraser une canne. Donc ça vient vraiment créer un redressement du tronc [...] On a vu comme plein de petits miracles, de thérapies où ça a tellement fait une différence au niveau de la motivation», a détaillé Maude Bergeron-Landry.

À l’âge de deux ans, Helix a été recruté par la fondation Mira, qui a mis les bouchées doubles pour le former.

«Ça coûte 35 000 dollars, former un chien d'assistance comme Helix», souligne Mme Moses-Bélanger, alors que l’entrainement intensif a duré près d’un an.

Dans environ cinq ans, Helix pourra prendre une retraite bien méritée auprès de la physiothérapeute qui partage sa vie.

