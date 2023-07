Inde: nouvelle tentative vendredi pour un atterrissage non habité sur la Lune

L'Inde doit faire vendredi une nouvelle tentative pour un atterrissage non habité sur la Lune, la prochaine frontière d'un programme spatial en plein essor qui se rapproche rapidement de ceux des grandes puissances mondiales.

Si la mission est couronnée de succès, le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants rejoindrait le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé, soit la Russie, les États-Unis et la Chine.

Une foule immense est attendue lors du lancement prévu vendredi à 14 h 35 locales (9 h 05 GMT) depuis le centre spatial Satish Dhawan, près de Chennai (sud).

«Je suis très heureux et plein d'espoir», a indiqué à l'AFP K. Sivan, le chef de l'ISRO lors de la dernière tentative d'alunissage.

La dernière tentative du programme Chandrayaan («Mooncraft») intervient quatre ans après un échec, l'équipe au sol ayant perdu le contact peu avant l'atterrissage sur la Lune.

Mais cette fois, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a bon espoir de réussir et se projette déjà dans une future mission habitée sur la Lune.

«Nous sommes sûrs que cette mission sera réussie et apportera fierté et reconnaissance à ceux qui ont œuvré pour elle», a déclaré à l'AFP Anil G. Verma du principal fournisseur de moteurs et de composants du programme spatial indien, Godrej & Boyce.

Cette mission d'une durée de 14 jours représente un coût de 74,6 millions de dollars, selon les médias. L'objectif est de faire atterrir avec succès un rover, un robot mobile, pour explorer la surface de la Lune.

La mission de vendredi confirme les grandes ambitions de l'Inde dans ce domaine. Depuis le lancement d'une sonde en orbite autour de la lune en 2008, le programme spatial indien s'est considérablement développé.