La Casa Tropical Montessori bientôt reconstruite

Les parents, les enfants et les propriétaires de la garderie Casa Tropical Montessori se réjouissent puisque la construction de la nouvelle garderie à Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, pourra bientôt débuter pour une possible intégration à l’automne.

La garderie verra le jour directement sur le terrain de l'ancienne qui était partie en fumée en décembre dernier.

«Toutes les étapes administratives sont derrière nous. Maintenant, on peut se reconcentrer vraiment sur le projet de reconstruction», a expliqué la copropriétaire et directrice générale de la garderie, Teresa Mendoza.

Pour les parents, c'est une bonne nouvelle. «On a très hâte! Ça fait quand même beaucoup de changement dans notre dynamique familiale de faire des allers-retours à Brompton. C’est à peu près une quinzaine de kilomètres», a souligné une mère, Myriam Rioux-Denis.

Les enfants pourront ainsi retrouver leur ancienne garderie comme la nouvelle se retrouvera à la même adresse, mais dans de tout nouveaux locaux.

Depuis décembre, les 80 enfants de la Casa Tropical Montessori ont été relocalisés dans le sous-sol de l'église Sainte-Praxède. Celui-ci a été aménagé pour répondre aux besoins des enfants et des éducatrices.

«On est bien ici, on a été bien accueillis. Par contre, notre nid est vraiment à Saint-Denis-de-Brompton et on tient à y retourner», a ajouté Teresa Mendoza.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Construction imminente

Le contrat de construction a été octroyé à l’entrepreneur Francis Vachon. Ses enfants ont eux-mêmes déjà fréquenté la Casa Tropical Montessori. Il souhaite, selon les copropriétaires, reconstruire le plus rapidement possible.

«C’est un ancien parent et il a dit qu’il pouvait le faire en quatre mois. Le solage n’était pas touché alors il m’a dit qu’il allait former une équipe de 15 personnes pour monter les murs assez vites. On devrait pouvoir réintégrer dans le mois de novembre ou au maximum en décembre», a expliqué le copropriétaire et directeur général de la garderie, Julio Orantes.

Les sources de l'incendie criminel survenu en décembre dernier ne sont toujours pas connues. Les propriétaires gardent le sourire, mais prendront des précautions additionnelles. Des caméras de surveillance seront entre autres ajoutées.

La nouvelle garderie Casa Tropical Montessori aura deux étages et sera adaptée aux nouvelles normes du Ministère de la Famille qui a approuvé le projet. Ne manque plus que l'obtention du permis de construction de la municipalité pour débuter les travaux.